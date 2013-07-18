Сезон штурма

В Австрии сезоном штурма называют начало осени, когда на рынках страны массово появляется слегка перебродивший виноградный сок – штурм, которому народная молва приписывает свойства очищения крови. Интересно, к каким изменениям приведут летние штурмы РОВД, ставшие в Украине отличительной чертой политического «мертвого сезона»?

События во Врадиевке всколыхнули всю страну, и шансов спустить ситуацию на тормозах у руководства МВД, откровенно говоря, немного. Слишком долго жители небольшого поселка в Николаевской области терпели произвол со стороны тех, кто давал присягу их защищать от преступников. Впрочем, справедливо и другое утверждение: всплеск недовольства жителей Врадиевки оказался сюрпризом как для оппозиции, так и для власти. Первая не сумела оседлать волну народного негодования, вторая – не дала внятного ответа на локальный вызов с общенациональным резонансом.

Самоуверенность власти может дорого ей обойтись. Например, украинская милиция, уже давно не пользующаяся авторитетом среди граждан (в отличие от России, на его поддержание не работает пропагандистская машина) сегодня оказалась в низшей точке своего рейтинга. Доверие к милиционерам на уровне статистической погрешности – тревожный звоночек для всей системы государственного управления, и ситуация эта сформировалась отнюдь не сегодня. Казалось бы, вот оно – лучшее время для проведения жесткой и эффективной реформы правоохранительных органов с использованием европейского опыта, для перехода от работы числом к работе умением. Но для проведения подобных преобразований необходимы политическая воля и финансовые ресурсы. Если изыскать последние объективно сложно, то вычищать тысячи офицеров с каким-никаким опытом правоохранителей за полтора года до президентских выборов руководства страны и МВД не станет Предположения о консенсусе между властью и оппозицией для проведения реформы правоохранительных органов лучше оставить для слишком доверчивых избирателей.

Если штурм Врадиевского РОВД был логичным, то события вокруг Святошинского РОВД столицы изначально носили привкус фарса. Начиная от инициаторов преследования милицейского лейтенанта, якобы ударившего активистку, из «КУПР», и заканчивая партийными знаменами и отличительными нарукавными знаками у толпы, взявшей в осаду милицейский отдел. При этом попытки деблокировать РОВД были формальными, хотя в любой европейской стране подобный штурм был бы поводом для подъема в ружье полицейских по всей стране и применения силы. Другой вопрос – возможно ли в Украине адекватное применение силы правоохранителями, которое будет адекватно воспринято согражданами.

Три версии случившегося в Святошино выглядят наиболее правдоподобными: стремление недоброжелателей вытеснить на обочину Виталия Захарченко, которого без устали сватают на пост главы президентской администрации, тестирование и программирование реакций общества и лидеров общественного мнения на силовой сценарий, иностранное воздействие с целью погашения амплитуды внешнеполитических колебаний Виктора Януковича. Хотя третья версия кажется наименее вероятной, не будем забывать, что иностранные спецслужбы по многим позициям в Украине чувствуют себя уверенно. Переплетение первых двух версий вполне реально, поскольку выборы в нашей стране отличаются разнузданным применением технологий воздействия под девизом «Цель оправдывает средства».

Хотел бы обратить внимание потенциальных штурмующих РОВД в других регионах страны на ряд моментов. После Врадиевки и Святошино эффект новизны во многом потерян, а милиционеры, если не подготовились по указаниям из центра, то уже начеку. Поиск «комнаты пыток» в Фастове и скромный митинг в Нежине показали, что напряжение пошло на убыль. Важно другое: каждый РОВД имеет оружейную комнату, в которой находится несколько десятков единиц огнестрельного оружия. Сегодня трудно однозначно ответить на вопрос, что собой представляет большее зло: предупредительный огонь в случае штурма оружейки, во время которого возможны жертвы, или попадание стволов в полное распоряжение горячих голов? Историки утверждают, что после разгрома РОВД в Муроме (Владимирская область) в начале 60-х захваченные стволы еще долго всплывали на просторах Советского Союза.

Котел под названием «общественное напряжение» нагревается весьма неравномерно, но масштабы страны и разновекторность политических сил не позволяют утверждать, что любая брошенная спичка способна полыхнуть масштабным пожаром. Революции, как известно, делаются в столицах, а киевлян мало вдохновил и штурм Святошинского РОВД, и блокирование оппозиционерами сессии Киевсовета. Повышение градуса общественного напряжения вынудит оппозиционеров уже осенью идти в народ, а не играть в блокирование парламентской трибуны. Власти также хорошо было бы подумать над укреплением кадров на местах, поскольку в западных и центральных областях отзывы граждан о ее работе, мягко говоря, нелицеприятны.

Скорее всего, в начале осени станет понятно, кто же решил «пошалить» во время общепринятого в украинской политике «мертвого сезона». Однако ожидать капитулянтских настроений от Виктора Януковича и его команды не приходится не только по причине окруженного очень высоким забором «Межигорья». Виктор Федорович убежден, что уступки и компромиссы означают слабость, поэтому ни увольнять Захарченко, ни инициировать реформирование МВД не станет. Даже переименования в «полицию» не будет. Кстати говоря, стихийные протесты во многом представляют опасность не только для власти, но и официально заявленной оппозиции, ведь они могут породить новых лидеров, которых уже заждалось украинское общество.

Евгений Магда