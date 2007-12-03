В Чугуеве прапорщик милиции упал с 9-го этажа

В Чугуеве Харьковской области в результате падения с 9-го этажа дома погиб прапорщик милиции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Чугуевский районный прокурор Александр БОНДАРЕНКО, трагедия произошла 29 ноября днем, вне службы прапорщика – помощника дежурного милицейской части.

По его словам, характерных следов насилия или борьбы на теле не обнаружено. В крови погибшего следов алкоголя экспертиза не выявила.

Как отметил А.БОНДАРЕНКО, вероятно, это несчастный случай. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.