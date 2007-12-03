В Чугуеве прапорщик милиции упал с 9-го этажа
14:20, 03 декабря 2007Разное
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В крови погибшего следов алкоголя не обнаружили
В Чугуеве Харьковской области в результате падения с 9-го этажа дома погиб прапорщик милиции.
Как сообщил корреспонденту УНИАН Чугуевский районный прокурор Александр БОНДАРЕНКО, трагедия произошла 29 ноября днем, вне службы прапорщика – помощника дежурного милицейской части.
По его словам, характерных следов насилия или борьбы на теле не обнаружено. В крови погибшего следов алкоголя экспертиза не выявила.
Как отметил А.БОНДАРЕНКО, вероятно, это несчастный случай. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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