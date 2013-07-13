Ночью сгорел внедорожник начальника областного УБОП

Как передает корреспондент УНИАН, закарпатские СМИ сообщают, что данный автомобиль зарегистрирован на жену начальника областного УБОП.

В управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области факт сообщения о возгорании автомобиля марки Honda Pilot в Сторожнице подтвердили.

«Сообщение о возгорании автомобиля поступило в УГСЧС в Закарпатской области около 3.50 утра», - уточнила пресс-секретарь управления Наталия Батыр.

Она также сообщила, что в 4.35 пожарным удалось полностью погасить огонь. Кроме автомобиля, огнем повреждена также крыша жилого дома, рядом с которым был припаркован автомобиль.

По словам Батыр, причины возгорания автомобиля устанавливаются.

Кому принадлежит автомобиль Honda Pilot, в УГСЧУ в Закарпатской области не сообщают, объясняя, что факты принадлежности автомобиля и причины возгорания (учитывая заключение экспертов) должны установить в УМВД .

В то же время закарпатские СМИ пишут, что автомобиль принадлежит семье руководителя закарпатского УБОП, и зарегистрирован на его жену.

По данным УГСЧС Украины в Закарпатской области, с начала года в Закарпатской области зафиксировано 52 факта возгорания транспортных средств (в том числе крупногабаритных авто, тракторов и тому подобное).