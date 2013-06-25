Украина-ЕС: кризис непонимания нарастает

На первых порах набравший неплохие обороты в 2013 году, вопрос украинской евроинтеграции начал активно «буксовать» в «трясине» все возрастающего взаимонепонимания, усталости и раздражения. Почему? К сожалению для наших чиновников, Европа привыкла фиксировать конкретные результаты, а не некие абстрактные разговоры, которые в Украине традиционно заменяют реальные дела.

Красноречивый пример отношения украинской власти к Европе и всем ее требованиям – это поведение премьер-министра Азарова в Люксембурге 24 июня. Зачастую, именно Азаров, не особо переживающий за свой имидж, публично высказывает тайное недовольство украинской власти. Не оплошал он и в этот раз. Рассказав европейским бюрократам: мол, нечего нас торопить с выполнением требований «списка Фюле» – у нас и свои недешевые часы на руках есть.

Тимошенко? Нечего нас тут учить – судьба одного человека не может быть препятствием для подписания Ассоциации.

Избирательный кодекс? Может быть, когда-нибудь и примем, если будет настрой у парламента. А то ведь власть, понимаешь, никак Раду сейчас не контролирует.

Думается, высокопоставленные европейцы после выволочки от Азарова сразу ощутили свою вину за плохое поведение. И перестанут что-либо требовать впредь . Просто скажут «спасибо» за то, что Украина позволила им вообще рассчитывать на Ассоциацию и Зону свободной торговли. Ибо Украина – это огромный рынок, о котором днями и ночами мечтает Европа. Не мечтает? А мы вам пошлины на ввоз авто увеличим.

На самом деле, если без юмора, демарш Азарова является банальной реакцией на несколько последних тенденций в переговорах об Ассоциации.

Во-первых, вопрос Тимошенко Европа так и не сняла с повестки дня, как надеялась власть

О важности решения «дела Тимошенко» говорила президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите глав стран Центральной Европы в Братиславе в середине июня. После этого неоднократно месседжи вновь повторили европейские дипломаты. Включая – посла ЕС в Украине Яна Томбинского.

В Люксембурге Украине сделали очередное предупреждение о Тимошенко.

Более тактично – комиссар ЕС по вопросу расширения Фюле. Сказав об одинаковой важности, как реформ, так и решение вопроса избирательного правосудия. Читай – судьбы Тимошенко.

Менее тактично – глава МИД Польши Сикорский. Открыто сказав – подписание Ассоциации под угрозой. И это при том, что Польша – основной евроинтеграционный лоббист Украины.

Самое интересное, Европа наконец-то сама публично предложила вариант решения дела Тимошенко – отправить ее на лечение в Германию. Но, похоже, украинской власти сей вариант не подошел. Недаром лидер фракции Партии регионов Ефремов, после встречи у президента на Банковой, сказал: мол, Янукович не может отправить Тимошенко на лечение , пока Юлия Владимировна не погасит долги ЕЭСУ в размере 405 млн. долларов (более 3 млрд. гривен). Вот только непонятно – а почему именно долги ЕЭСУ? А не, к примеру, долг Тимошенко по судебному решению перед «Нефтегазом» в 1, 5 млрд. гривен? Что одна сумма нереальная, что – другая. Или это расчет, что долг должны заплатить европейцы, если хотят вывезти Тимошенко на лечение?

Во-вторых, Европа в лице Венецианской комиссии раскритиковала большинство предложенных властью политических реформ

Наиболее болезненный удар – это критика закона о референдуме, который позволяет проводить референдум и утверждать его решения в обход парламента. Ведь на самом деле, именно на этом законе власть тестировала будущие изменения в Конституцию, которые хотела предложить на рассмотрение Европы. Но Европа «забраковала» - как недемократичные. Поэтому на лицо – будущая линия серьезного конфликта.

Увидели европейцы тайные «подвохи» власти и в изменениях избирательного законодательства. К примеру, раскритиковали прописанное под Тимошенко ограничение на выдвижение в нардепы ранее судимых лиц. Или – лиц, не проживающих 5 лет в Украине ( на случай – если Тимошенко уедет лечиться лет так на 5).

Таким образом, к концу июня вдруг оказалось: за полгода активной деятельности Украина не выполнила два из трех основных требований Европы – реформу избирательного законодательства и вопрос избирательного правосудия. И вновь Ассоциация зависла на волоске, как в 2011-2012 годах. Что, конечно, не может не раздражать украинскую власть. Итак, по ее мнению, приложившую просто титанические усилия для поиска компромисса с европейцами. Соответственно, возникает подозрение: а где гарантии, что если гипотетически Тимошенко отпустят на лечение, то Ассоциацию вдруг возьмут и не подпишут в последний момент?

Недоверие между Европой и Украиной продолжает увеличиваться. Никто не сходит со своих принципиальных позиций. И не исключено, ближе к осени стороны начнут обмениваться все более и более острыми взаимными упреками. И закончится все публичным скандалом в ноябре, в Вильнюсе. Если, конечно, Европа не даст железных гарантий, что примет Тимошенко на лечение и не предоставит ей там публичную площадку для критики украинской власти . Или, чего доброго, политическое убежище. Хотя, подобных обещаний, привыкшие жить в странной для Украины демократии, европейцы себе не позволят.

И вот возникает риторический вопрос: а намерен ли кто-нибудь вообще реально подписать Ассоциацию – как в Европе, так и в Украине? Или украинцы на международном уровне просто наблюдают воплощение известного анекдота: мы так боялись – как вы хотели?

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»