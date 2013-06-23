В столкновении Жигулей и Range Rover погибли три человека
12:32, 23 июня 2013Разное
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В Киевской области жертвами ДТП стали три человека, в том числе двое детей.
ДТП под Киевом
В субботу в 19.30 в Белоцерковском районе Киевской области на 98-ом км автодороги Киев - Одесса столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Range Rover.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, в том числе двое детей (2001 и 2005 г.р.), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
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