В столкновении Жигулей и Range Rover погибли три человека

В субботу в 19.30 в Белоцерковском районе Киевской области на 98-ом км автодороги Киев - Одесса столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Range Rover.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, в том числе двое детей (2001 и 2005 г.р.), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.