Страховщики составили "черный список" полисов ОСАГО

Согласно сообщению, МТСБУ рекомендует автовладельцам не заключать договоры ОСАГО на бланках полисов компаний «Лафорт», «Добробут», «Инвестсервис», «ИнтерТрансПолис», «Городская страховая компания», «Райп», «Украинская экологическая страховая компания».

Как сообщает объединение, использование полисов перечисленных компаний является неправомерным, и заключенные договоры могут быть признаны недействительными.

Также сообщается, что руководство МТСБУ принимает меры для изъятия из обращения бланков полисов указанных компаний и предлагает лицам, располагающим такими неиспользованными бланками, вернуть их в МТСБУ. Проверить статус бланка полиса можно посредством использования соответствующего сервиса на официальном сайте Моторно-транспортного страхового бюро.

Справка УНИАН. Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются 84 страховые компании.