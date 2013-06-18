Молодая женщина сорвалась со скалы Джуринского водопада

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в выходные вечером в селе Джурин Залещицкого района. По предварительным данным, девушка поскользнулась и упала с 3-метровой высоты. От полученных травм потерпевшая погибла.

Установлено, что погибшая – жительница города Заставная Черновицкой области, приехавшая на водопад на отдых.

Справка УНИАН. Джуринский водопад – самый высокий среди равнинных водопадов в Украине. Он состоит из нескольких каскадов. Общая высота водопада – 16 метров.