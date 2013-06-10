Яндекс исследовал сны украинцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Яндекса, наибольший всплеск интереса к сновидениям возникает в январе, в период святочных гаданий. Чаще всего украинцы пытаются узнать, как трактовать увиденное.

Например, пользователи задают запросы "к чему снится птенец совы" или "что если снится золотое кольцо". Во сне видят и зверей – "к чему приснился козел", и еду – "к чему снится малина", и разнообразные события – "приснилось что мне предсказывают будущее". Иногда сновидение описывают в общих чертах – "когда снится дождь", а иногда очень подробно, чтобы уж наверняка – "приснилось, что жена подарила мне красивые коричневые туфли".

Однако самые популярные сны по запросам украинских пользователей - это беременность, рыба и свадьба.

Топ-10 снов, толкование которых украинцы ищут в Яндексе:

К чему снится…

1. беременность

2. рыба

3. свадьба

4. бывший парень

5. змея

6. парень, который нравится

7. кровь

8 море

9. секс

10. собака

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В поисковиках ищут не только значение снов. Иногда пользователи хотят узнать, "что надо сделать чтобы приснился страшный сон" или "как сделать чтобы сон не сбылся". А некоторые хотят научиться влиять на сны других – "как пробраться в сон человека" или "как сделать так чтобы человеку приснилось то что нужно мне".

Также Яндекс приводит такие запросы о снах:

"сонник мне приснилось что я здала екзамин 9 класа на 3 питёрки"

"к чему снится жена-вампир"

"к чему снится учить зверей танцевать"

"к чему снится просто ходить"

"что во сне хачапури"

"що коли сниться яблуневий цвіт"

"что снится собаке"

"что делать если снится джигурда"

"к чему снится не смог пронести девушку на руках"

"что если снится кататься на страусе"

"снится директор"

"мне приснилось что я девушка"

"якщо приснилась колишня мого хлопця"

"якщо сниться маленький птичка"

"что значит если снится паркур не велосипеде"