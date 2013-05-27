Азаров встретился с Коксом и Квасневским (фото)

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, стороны обсудили задчи, которые Миссия ставит перед собой на очередном этапе.

Азаров пообещал экс-президентам, что правительство и в дальнейшем будет способствовать работе миссии.

Напомним, 26-28 мая руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента Кокс и Квасневский будут находиться в Украине с очередным визитом.

По теме: Кокс и Квасневский съездили к Тимошенко

Как сообщил на брифинге 21 мая и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Євгений Перебийнис, в связи с апрельским решением Конференции президентов Европейского парламента продлить мандат деятельности уполномоченных представителей ЕП украинская сторона продолжает оказывать максимальное содействие реализации миссии представителей Европарламента Кокса и Квасневского.

Он отметил, что программой пребывания предусматриваются встречи Кокса и Квасневского с украинскими должностными лицами с целью обсуждения вопросов, предусмотренных мандатом миссии.

Справка УНИАН. В мае 2012 года президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко.

Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.