Украинцам будут выдавать новые водительские права - с чипом

Об этом в интервью Радио Свобода заявил начальник Центра безопасности дорожного движения Сергей Будник.

«Прибавлен чип, но гражданин Украины может получить и без чипа, – сказал Будник. – В чип заносится информация, имеющаяся в самом удостоверении водителя, а также дополнительная, связанная с защитой, домашним адресом гражданина, его налоговым номером, биометрическими данными», – сказал Будник.

Также, по его словам, согласно постановлению Кабмина, изменен срок действия удостоверения водителя. «У нас был установлен срок действия 50 лет, сегодня же соответствующим постановлением предусмотрено, что срок для категорий А-А1, В-В1 устанавливается 20 лет, для остальных – 10 лет», – подчеркнул начальник Центра безопасности дорожного движения.

Также, по словам Будника, чип будет установлен и в технический паспорт автомобиля, но там он будет обязательным.