Оппозиция не предлагает Украине ничего, чего бы мы не видели

Я предлагаю проанализировать эту тему на полном «серьезе». В нашей стране привычно звучат абстрактные обещания оппозиции - типа, мы «за все хорошее и против всего плохого». Гораздо сложнее услышать внятные ответы на внешне простые вопросы: «как вы, оппозиция, сможете сделать перемены к лучшему»? Как достичь этого «лучшего»?

Я назвал эти вопросы внешне простыми. Ибо на самом деле они самые сложные, и ответить на них никак упрощенно не получится.

Да, часть ответов на эти, внешне простые вопросы, содержится в партийных программах. Но только и на эти партийные программы ориентироваться нельзя: все оппозиционные политические силы побывали у власти, а потому действиями доказали, что у них получается, если эту самую власть осуществляют они.

«Удар» Кличко находится в самом удобном положении, ибо лидер этой партии Виталий Кличко и не ассоциировался у большинства голосующих украинцев с властью, и не показал, что он реально с властью делает. Соответственно, когда читаешь, что «Удар» за то, чтобы «сократить количество государственных органов, имеющих разрешительные, контрольные и карательные полномочия», то Кличко невозможно задать вопрос, кого и насколько собираются сократить. Когда среди программных положений Кличко встречаешь и такое – «сократить количество общегосударственных налогов и сборов», то невозможно получить ответ на вопрос, а как при этом собираются обеспечить выплаты пенсий на должном уровне?

Другое дело, и об этом тоже должен помнить избиратель, - в рядах парламентариев от Кличко много людей, которые своей практической работой показали, что они делают, когда они – власть.

Ирина Геращенко, сменившая «Нашу Украину» на «Удар» на примере «отравления Виктора Ющенко» доказала, что в состоянии профессионально раскручивать политическую истерику в масштабах всей страны. Другими политическими достижениями она не прославилась и похвастаться не может.

Сергей Куницын возглавлял все возможные структуры власти в Крыму. Не припоминаю, чтобы годы его руководства автономией хотя бы в Симферополе оценивали как экономический прорыв.

Эдуард Гурвиц много лет трудился мэром Одессы. Теперь примкнул к «Удару» явно для того же, для чего входил в «Нашу Украину» - чтоб Кличко, как когда-то Ющенко, поддержал бы его в новом походе на Южную Пальмиру. Желание власти у Гурвица – понятно, но кто сказал, что он – человек будущего, за которое ратует Кличко?

Что предлагает ОО – объединенная тусовка из «Фронта змін» и из «Батьківщины» - вообще можно рассматривать исключительно из любви к аналитике как жанру политических текстов. В ОО собрались политические наследники Ющенко и Тимошенко, и мы знаем, как они «работают», когда они власть.

Вот мы читаем слова из программы ОО: «ми заставим тех, кто перепутал собственный карман с государственным, вернуть украденное и компенсировать нанесенный ущерб». В этом месте надо сразу вспоминать интервью Геннадия Москаля «Украинской правде» 22 марта 2013 года – «те, на кого давали из администрации президента "фас", платили 17 миллионов долларов, 15 миллионов долларов в фонды. И после того сразу поступала команда: "Ну, этого не трогать». Т.е. рэкетирством занимались «оранжевые», если называть вещи своими именами.

Еще одно очень смешное место из программы ОО: «Мы поставим власть под контроль общества. Проведем широкомасштабную реформу политической системы, которая создаст сбалансированную власть. Президент будет лишь одним из ее институтов, который будет работать под контролем народа, а его полномочия будут ограничены».

На самом деле все при власти этих «оранжевых» совершенно по-другому: их власть – это постоянный конфликт и между главой государства и премьер-министром, и между структурами, им подчиненными. Но не могут же в ОО написать то, что у «оранжевых» получается как в том анекдоте, когда на оружейном заводе пробовали собирать кровати, а получался автомат Калашникова: мы вернем в украинскую политику постоянный конфликт президента и премьера!

Читаем программу «Свободы». Вообще-то эта политическая сила уже осуществляет власть в трех западноукраинских областях и уже показала, что и на этом уровне предвыборные обещания не выполняет. Обещали, например, «провести люстрацию власти», «назначать на освободившиеся после люстрации вакансии молодых специалистов, выпускников украинских вузов, отобранных по принципам патриотизма и профессионализма». И где люстрация для назначения на работу в горсоветы Львова, Тернополя и Ивано-Франковска? И где назначения новых «молодых специалистов, выпускников украинских вузов»?

Вот, к примеру, биография тернопольского мера от «Свободы» Надала. В 1994-2005 году работал в государственной налоговой инспекции Тернополя, дослужился от государственного налогового инспектора до начальника управления. И как же этот «кучмист», служака позапрошлого «антинародного режима», умудрился пройти свободовскую люстрацию? И если уже не люстрировали чиновника на таком уровне, вы представляете, сколько еще людей проскочило люстрацию?

Сказать правду, что на должности во власти будут назначать «своих», «верных», «лично преданных» Олегу Тягныбоку, как это случилось с его бывшим помощником Петром Колодием, ныне председателем Львовского облсовета, в «Свободе» не могут. Ну а ее фанатам пока предстоит дождаться выполнения этой партией девятого пункта ее предвыборной программы – принятия закона о пропорциональном представительстве в органах исполнительной власти украинцев и представителей национальных меньшинств. Вот тогда то и наступит и справедливость, и счастье!

Еще один рецепт светлого будущего рассказал освобожденный из заключения Юрия Луценко. Его суть проста – уничтожение олигархов. 26 февраля 2013 года он заявил о своем совместном с Тимошенко видении: «Я переписываюсь с Ю.Тимошенко и вижу, насколько она стала глубже. Ничто так не учит, как поражение. Мне кажется, Юля знает теперь главное - никаких гнилых компромиссов с олигархией, опора - средний класс и интеллектуалы». Олигархи должны быть уничтожены, продолжает Луценко 16 апреля 2013 года, поэтому направлением строительства «третьей украинской республики» должна стать «деолигархизация экономической и политической системы», что означает «насильственная демонополизация по примеру США».

Идея сама по себе превосходна и плодотворна. Луценко, кстати, забыл сказать, кто придет на освободившееся от этих олигархов место? Новые олигархи? И как отнесутся к перспективе раскулачивания действующие олигархи, включая тех, кто финансово поддерживает «оранжевых»?

Вячеслав Пиховшек