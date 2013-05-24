Уволили работников ГАИ, не оказавших помощь участникам ДТП

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей ГУ МВД Украины во Львовской области, такое решение было принято руководством управления по результатам служебного расследования.

Согласно сообщению, 7 мая на участке дороги между селом Новая Каменка и хутором Березина Жовковского района Львовской области около 1.20 часа водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат», которого преследовали работники ГАИ, совершил столкновение с мотоциклом «Иж-Планета 5».

На месте аварии погибло два человека – 15-летний водитель мотоцикла и 19-летний пассажир автомобиля, а впоследствии в больнице от полученных травм скончался еще один участник ДТП – 14-летний пассажир мотоцикла. Кроме того, еще один местный житель получил телесные повреждения.

По показаниям очевидцев, работники правоохранительных органов уехали с места происшествия, оставив потерпевших в опасности.

Сотрудники милиции Львовской области провели служебное расследование по факту данного ДТП и по его результатам 20 мая из органов внутренних дел уволены два инспектора отдела ГАИ Жовковского РО. Кроме того, их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время материалы находятся в прокуратуре Львовской области, которая должна дать правовую оценку действиям работников милиции.