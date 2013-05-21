В Киеве на два дня ограничат движение транспорта по Южному мосту

Столичная Госавтоинспекция сообщает, что 21-22 мая в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на низовой стороне Южнее мостового перехода, через реку Днепр, в первой полосе движения будет частично ограничено движение автотранспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

Так, в направлении Надднепрянского шоссе ремонтные работы будут продолжаться с 22 часа 21 мая до 06 часов утра 22 мая. А в сторону проспекта Бажана - 22 мая, ограничение в движении будут действовать с 6 до 10 часов утра.

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.