Кличко или Поветкин, вот в чем вопрос...

Завтра в Москве состоится событие, от которого зависит уровень нежности друг к другу украинцев и россиян на ближайшие четыре месяца, где-то до середины сентября. Если Александр Поветкин все-таки сподобится набить лицо поляку Анджею Вавжику, то осенью произойдет главная драка всех времен и народов – бой Кличко-младшего и Поветкина. То, о чем так долго мечтали по обе стороны границ, становится все более реальным и ощутимым.

Для того, чтобы сойтись лицом к лицу с Кличко, Поветкину осталось сделать всего один шаг. У многих, при этом, способность Русского витязя его сделать, то бишь, победить Вавжика, вызывает большие вопросы. И специалисты, и аналитики букмекерских контор оценивают спортсменов приблизительно одинаково. Более того, и те, и другие отмечают, что оба спортсмена – существенно уступают Владимиру Кличко. Наконец, сам Вавжик, едва приехав в Москву, первым делом заявил, что готов к бою с Поветкиным и знает, как русского победить. А вот претендовать на пояса Кличко он не спешит. Мол, рановато еще.

Со стороны россиян – совсем другие оценки. Завтрашний бой – дескать, так, проходной. Лишний повод срубить бабла и потренироваться перед Кличко. Сам Поветкин, кстати, тоже так думает, хотя виду старается не подавать. Но, иногда, нет-нет, да и самоуверенность выпрыгнет наружу: «О Кличко я буду думать после 18 мая», - лаконично ответил Витязь на наводящий вопрос российского журналиста на официальной предматчевой пресс-конференции. Типа, какой там Вавжик, все понятно.

Тут, следует отметить, отчасти россияне знают, о чем говорят. Шансов у поляка на то, чтобы победить нокаутом, мало. При любом другом исходе все решит либо мастерство Поветкина, либо, как это водиться, решат судьи. А ведь бой, все-таки, проводится в Москве. А кто платит...

Итак, допустим, побеждает Поветкин. У него появится первый в карьере реальный шанс выиграть что-то стоящее. Вернее, не что-то, а, сразу, - все. По условиям контракта, в Москве Кличко-младший в сентябре должен поставить на кон все свои титулы. И если у украинца что-то пойдет не так, то Поветкин сразу окажется в «дамках». В общем, предложение очень соблазнительное. Учитывая же то, как делится призовой фонд боя (около 17 млн. заберет Кличко), соблазнительное для обоих.

Тут невольно вспоминается отборочный цикл футбольного Евро-2000... Тогда в одну группу попали украинцы и россияне. Встретившись в Киеве, в первом же туре они показали яркий, и, в чем-то, бесшабашный футбол, забив на двоих пять мячей. Тогда «кляті москалі» проиграли 2:3. И шум поднятых еще задолго до матча патриотических волн, заглушил, казалось, все остальное. Потом, через год, случился ответный матч в Москве, когда уже россияне были в роли явного фаворита. И немыслимая, исходя из логики событий, ошибка вратаря Филимонова, приведшая к ничьей в уже практически выигранном хозяевами матче. Шум еще больше усилился: кому-то даже казалось, что некая историческая справедливость восторжествовала, - дескать, вот вам, русские, ответ за Переяславскую Раду и все такое.

И уже сейчас вокруг новой очной ставки – теперь в формате двух богатырей, – России и Украины, – ажиотаж огромен. Хотя еще неизвестно доподлинно, будет ли бой вообще, пользователи Интернета «предвкушают», засыпая соответствующими постами и картинками соцсети и блоги.

Украинцы и россияне по-прежнему испытывают друг к другу загадочную «братскую любовь». Буквально вчера по эту сторону границы многие болельщики искренне радовались за хоккеистов-соседей, которые, по меткому выражению Ильи Ковальчука, «прос..ли» американцам. Причем, с рекордным для себя счетом – 3:8. Правды ради – отдельные категории спортивных фанов не меньше радуются и на севере, когда соседи-«хохлы» дают повод.

…А в сентябре будет (если будет), не просто повод. Будет ПОВОД. Когда еще хохол и москаль будут драться за титул чемпиона мира в самой престижной супертяжелой весовой категории?! Когда-то на роль Поветкина прочили Николая Валуева, но тот так и не сподобился постоять за честь Руси-матушки. А вот теперь, похоже, все всерьез. Стало быть, продолжение чисто спортивной «братской любви» нам гарантировано.

Люблю соседей-поляков, но завтра… Только бы Вавжик все не испортил!

Кирилл Стадниченко