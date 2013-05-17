ДТП на Харьковщине: 1 погибшая, 12 пострадавших
08:56, 17 мая 2013Разное
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В ДТП в Харьковской области погиб один и пострадали 12 человек.
Причина ДТП устанавливается
В Харьковской области в результате столкновения микроавтобусов и внедорожника погиб один и пострадали 12 человек.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 19.20 16 мая недалеко от с. Волохов Яр Чугуевского района, на 545-м км автодороги Киев-Харьков-Довжанский произошло столкновение микроавтобусов Ford Transit и Volkswagen LT 35 и внедорожника Mitsubishi L-200.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек (гражданка России) и 12 людей пострадало, с травмами разных степеней тяжести они госпитализированы в больницы городов Чугуев, Балаклея и Изюм.
Причина ДТП устанавливается.
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