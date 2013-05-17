ДТП на Харьковщине: 1 погибшая, 12 пострадавших

В Харьковской области в результате столкновения микроавтобусов и внедорожника погиб один и пострадали 12 человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 19.20 16 мая недалеко от с. Волохов Яр Чугуевского района, на 545-м км автодороги Киев-Харьков-Довжанский произошло столкновение микроавтобусов Ford Transit и Volkswagen LT 35 и внедорожника Mitsubishi L-200.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек (гражданка России) и 12 людей пострадало, с травмами разных степеней тяжести они госпитализированы в больницы городов Чугуев, Балаклея и Изюм.

Причина ДТП устанавливается.