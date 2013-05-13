Пьяная женщина на «зебре» сбила 12-летнего мальчика и поехала дальше

В городе Червоноград Львовской области пьяная женщина-водитель на пешеходном переходе совершила наезд на 12-летнего мальчика и покинула место ДТП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ в Львовской области, вечером 9 мая на перекрестке улиц Шевченко и Ивасюка двое школьников переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно увидели белый микроавтобус, который мчался навстречу. Один из ребят успел отскочить в сторону, другой оказался под колесами микроавтобуса.

«В результате ДТП пострадал 12-летний школьник. Сейчас подросток находится в травматологическом отделении городской больницы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ноги и ушибы», - сообщил УНИАН старший госавтоинспектор отдела ГАИ Червоноградского горотдела милиции Владимир Притула.

За рулем микроавтобуса была 22-летняя женщина-водитель. По предварительным данным, она не соблюдала безопасную скорость движения, к тому же, как установила экспертиза, управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

„Поняв, что натворила беды, нарушительница испугалась и скрылась с места ДТП. Однако уже через несколько минут ее задержали работники Госавтоинспекции. На место события прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели микроавтобус «Mitsubishi», которым управляла женщина, и обнаружили на нем технические повреждения, характерные для ДТП. Водитель и автомобиль были доставлены в Червоноградский горотдел милиции», - рассказал Притула.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства автопроисшествия. Проводится расследование.