Украина проиграла еще одно дело в Европейском суде

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено судом 16 мая.

Жительница Белой Церкви Киевской области Наталия Гарнага, 1968 года рождения, длительное время проживала с матерью, отчимом и названным братом, после чего решила изменить отчество своего биологического отца на отчество отчима, однако ей запретили это сделать.

После окончательного отказа в октябре 2006 года Гарнага обжаловала решение украинской власти в Европейском суде по правам человека, усмотрев нарушение статьи 8 Конвенции прав человека относительно права на уважение к частной и семейной жизни.

Сегодняшним решениям суд признал нарушение права на частную жизнь.

Вместе с тем, суд пришел к выводу, что признание этого факта уже само по себе является удовлетворением иска украинки, а поэтому и не присудил ей выплат за моральный ущерб.

Согласно решению суду, Украина должна оплатить Гарнаге 222 евро в качестве компенсации ее расходов на судебный процесс.

Решение не является окончательным и может быть обжаловано на протяжении трех месяцев.