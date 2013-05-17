Украина проиграла еще одно дело в Европейском суде
Европейский суд по правам человека признал нарушение прав украинки, который запретили изменить отчество.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено судом 16 мая.
Жительница Белой Церкви Киевской области Наталия Гарнага, 1968 года рождения, длительное время проживала с матерью, отчимом и названным братом, после чего решила изменить отчество своего биологического отца на отчество отчима, однако ей запретили это сделать.
После окончательного отказа в октябре 2006 года Гарнага обжаловала решение украинской власти в Европейском суде по правам человека, усмотрев нарушение статьи 8 Конвенции прав человека относительно права на уважение к частной и семейной жизни.
Сегодняшним решениям суд признал нарушение права на частную жизнь.
Вместе с тем, суд пришел к выводу, что признание этого факта уже само по себе является удовлетворением иска украинки, а поэтому и не присудил ей выплат за моральный ущерб.
Согласно решению суду, Украина должна оплатить Гарнаге 222 евро в качестве компенсации ее расходов на судебный процесс.
Решение не является окончательным и может быть обжаловано на протяжении трех месяцев.