Видеорегистратор в машине может стать обязательным

Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего законопроекта, который был зарегистрирован 13 мая, является народный депутат от «Батькивщины» Геннадий Москаль.

«Суть законопроекта в том, что каждый автомобиль должен быть оборудован видеорегистратором, а его записи могут использоваться в качестве доказательства в уголовном производстве», – объяснил Москаль, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По мнению автора законопроекта, установка видеорегистраторов не ударит по карману автомобилистов, поскольку их стоимость начинается с 200 грн, а это меньше 20 литров бензина. «Зато пользе в спорных ситуациях, в том числе с ГАИ, намного больше», - убежден Москаль.

В законопроекте, в частности, предусматривается, что эксплуатация автомобиля без включенного исправного видеорегистратора влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Для гарантированного использования в уголовном производстве записей видеорегистратора часть вторую статьи 99 Уголовного процессуального кодекса Украины предлагается дополнить новым абзацем, в соответствии с которым видеозаписи автомобильного видеорегистратора при условии наличия в них сведений, которые могут быть использованы в качестве доказательств факта или обстоятельств, устанавливаемых во время уголовного производства, считаются документами и могут использоваться в уголовном производстве в качестве допустимых доказательства.

«Внедрение обязательного использования видеорегистратора во время эксплуатации автомобиля повысит уровень дисциплинированности на украинских дорогах, а также защитит права водителей, управляющих транспортными средствами с соблюдением требований Правил дорожного движения», - подчеркивается в объяснительной записке.