Съемки нового фильма Киры Муратовой пройдут в Одессе и Киеве

Кира Муратова начала снимать новый фильм под названием "Мелодия для шарманки", который режиссер определяет как "святочный рассказ или рождественскую сказку", "качественную мелодраму". Съемки картины, как сообщается в пресс-релизе проекта, пройдут в Одессе и Киеве, ее выход на экраны запланирован на 2008 год.

В фильме заняты Рената Литвинова, Олег Табаков, Наталия Бузько, Нина Русланова, Георгий Делиев, и два актера-ребенка: Елена Косюк и Роман Бурлака. Оператором Кира Муратова выбрала Владимира Панкова, снимавшего для нее "Астенический синдром" и "Два в одном". Музыку к фильму пишет композитор Валентин Сильвестров, ранее сотрудничавший с Муратовой в картинах "Чеховские мотивы" и "Настройщик".

Сценарий "Мелодии для шарманки" написан Муратовой в соавторстве с киевским драматургом Владимиром Зуевым. Режиссер говорит, что "никаких головоломных психологических или формальных изысков не заложено в этом сценарии. Ну разве что одна забавная загадка человеческой природы - загадка потребности игры".

Главные герои фильма - живущие на улице осиротевшие дети, которых пытались отправить в разные интернаты против воли.

Лента.ру