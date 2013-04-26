Конфайнмент над объектом «Укрытие» в Чернобыле – крупное достижение нынешней власти

Припоминаю интересную пресс-конференцию в апреле 2009 года актера Леся Сердюка, ныне покойного, переигравшего за свою кинематографическую жизнь почти всех «литературных казаков». Представляя в Киеве остро раскритикованный тогдашней правой оппозицией фильм режиссера Владимира Бортко «Тарас Бульба», Лесь Сердюк не скрывал иронии: «У нас в Украине один режиссер носился с «Тарасом Бульбой» лет 25. Почему же не сняли? Потому что денег нет. А на другое есть. Беда».

Наблюдения Сердюка, лучшие свои роли, по моему мнению, сыгравшего на Свердловской киностудии, можно распространить и на ситуацию с объектом «Укрытие», как еще принято говорить, «саркофагом» над разрушенным ядерным реактором Чернобыльской атомной электростанции.

20 лет независимости в Украине находились деньги на все. На выборы, на какое-никакое телевидение, на финансирование органов власти. 20 лет независимости не находили денег на укрепление объекта «Укрытие».

Проблема начала решаться только во время президентства Виктора Януковича.

Сначала было объявлено о конференции в Украине к 25-летию Чернобыльской катастрофы. Ее провели 17 апреля 2011 года. В этот день в Киев, с пониманием того, что трагедия в Чернобыле – катастрофа планетарного масштаба, приехали представители практически всех стран мира. Результат – собранные 550 миллионов евро на объект, который называется - конфайнмент над объектом «Укрытие».

Мне могут возразить: переговоры вели и деньги собирали и при других президентах. При Леониде Кучме и при Викторе Ющенко. Это – правда. Собирали.

А вот конечной цели достигли, собрали все деньги – при Викторе Януковиче. Деньги сконцентрировали на счете в Европейском банке реконструкции и развития. Их продолжали накапливать и после 17 апреля 2011 года. Например, 28 мая 2011 года было объявлено, что Канада готова выделить еще 30 млн. долларов на реализацию чернобыльских проектов. Так произошло потому, что в Канаде менялось правительство, перестраивался в тот момент бюджетный год.

Сегодня Виктор Янукович работал в Чернобыле, ознакомился с ходом работ по монтажу нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие», пообщался с коллективом станции. Ему сообщили, что монтаж конструкций конфайнмента идет по плану, будет завершен в запланированные сроки, до конца 2015 года. На сегодня смонтировано 25% конструкций.

Что такое этот конфайнмент? Это защитное сооружение, куда входит комплекс технологического оборудования для извлечения из разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС материалов, содержащих ядерное топливо, обращения с радиоактивными отходами и другие системы, предназначенные для осуществления деятельности по преобразованию 4-го энергоблока в экологически безопасную систему. «Речь идет, прежде всего, о строительстве новой защитной оболочки. Это ключевой проект Плана мероприятий на объекте «Укрытие». Срок его эксплуатации - 100 лет, а стоимость почти 1 миллиард евро», - заявил Президент Виктор Янукович во время встречи с трудовым коллективом Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС». Миллиард евро – это деньги, вложенные Украиной плюс средства международного сообщества. Президент Янукович также сказал, что «считает необходимым разработать комплексную программу развития пострадавших земель, чтобы минимизировать экономический ущерб от Чернобыльской катастрофы, который, по оценкам экспертов, к 2015 году достигнет почти 180 миллиардов долларов».

Но Чернобыль – это и безопасность в зоне аварии, и люди. Все помнят протесты ликвидаторов, когда государство наконец-то, тоже впервые за многие годы начало наводить порядок с выплатой пенсий чернобыльцев. Вы думаете, все вопросы и в этом отношении решены?

Читаю интервью президент Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украина» Юрия Андреева на днях, 25 апреля 22013 года. И говорит Андреев: «инициированная властью ревизия чернобыльцев, направленная на выявление льготников, которые через суд требуют непомерных выплат, отсеяла лишь часть «липовых» ликвидаторов». Андреев считает, что разбираться надо не только из лже-чернобыльцами, но и судьями, явно не бескорыстно присуждавших мошенникам статус ликвидатора аварии на ЧАЭС. И он прав: прохиндеи получают деньги, которые могли бы дойти к настоящим чернобыльцам.

По словам Юрия Андреева, в этом, 2013 году, финансирование государством чернобыльских медицинских программ выросло в восемь раз, но и этого недостаточно. Поэтому Президент Янукович заявил сегодня, что требует от правительства увеличить выплаты гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. По словам Виктора Федоровича, в 2013 году из государственного бюджета на социальные выплаты «чернобыльцам» должно быть выделено 2 миллиарда 623 миллиона гривен, что всего лишь на 1 процент больше, чем в прошлом году, а на лечение – только 50 миллионов гривен. Президент заявил, что эта ситуация является неприемлемой.

Но чудес не бывает. Больше денег на потребности чернобыльцев может дать только эффективно работающая экономика. И учет уже выделенных денег, что является синонимом эффективности распределения этих средств. Отсюда еще одно требование Януковича: добиться того, чтобы государственная помощь предоставлялась исключительно тем, кто действительно в ней нуждается и имеет на нее законное право. В связи с этим Президент Украины поручил ответственным органам центральной исполнительной власти провести тщательную проверку списков лиц, которые получают эту помощь.

Но свои шаги навстречу усилиям власти могут сделать и сами чернобыльцы. Кому, как не самим ликивидаторам, доподлинно известно, кто «горел» на ядерной передовой, а кто якобы занимался Чернобыльской трагедией, но, скажем так, за сотни километров от разрушенного саркофага?