СМИ: Мать Влады Литовченко сбила маршрутка в Броварах
В Броварах Киевской области под колесами маршрутки погибла мать бывшей модели Влады Литовченко.
Об этом ТСН сообщили источники, близкие к семье Литовченко.
Сама Влада Литовченко отказалась комментировать эту информацию и ни подтвердила ее, ни опровергла.
Женщина почтенного возраста поскользнулась и упала под колеса маршрутки. Это произошло на остановке "по требованию".
Когда все уже вышли, 72-летняя женщина не удержалась на скользкой дороге и упала под "Мерседес". А тот тронулся и переехал ее насмерть.
Виновата ли скользкая обочина, или необустроенная остановка, или невнимательность водителя - сейчас выясняет следствие. Правоохранители говорят - никаких следов от того, что женщина коснулась борта маршрутки, не было.
По их данным, она поскользнулась и упала под заднее правое колесо. Поскольку падая женщина не зацепила маршрутку, водитель ничего не услышал и поехал.