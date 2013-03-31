СМИ: Мать Влады Литовченко сбила маршрутка в Броварах

Об этом ТСН сообщили источники, близкие к семье Литовченко.

Сама Влада Литовченко отказалась комментировать эту информацию и ни подтвердила ее, ни опровергла.

Женщина почтенного возраста поскользнулась и упала под колеса маршрутки. Это произошло на остановке "по требованию".

Когда все уже вышли, 72-летняя женщина не удержалась на скользкой дороге и упала под "Мерседес". А тот тронулся и переехал ее насмерть.

Виновата ли скользкая обочина, или необустроенная остановка, или невнимательность водителя - сейчас выясняет следствие. Правоохранители говорят - никаких следов от того, что женщина коснулась борта маршрутки, не было.

По их данным, она поскользнулась и упала под заднее правое колесо. Поскольку падая женщина не зацепила маршрутку, водитель ничего не услышал и поехал.