В Кировоградской области маршрутку на переезде сбил поезд: есть жертвы

Как сообщили УНИАН в ГАИ, маршрутное такси "Мерседес спринтер" ехало из Кременчуга (Полтавская область) в Светловодск (Кировоградская область).

По предварительной версии, водитель не остановился на знак «Стоп», проигнорировал звуковой сигнал железнодорожного светофора и поехал через переезд. В этот момент к переезду приблизился локомотив. Поезд врезался в заднюю часть маршрутки. Погибли два ее пассажира. Еще четверо госпитализированы.