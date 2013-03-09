В Кировоградской области маршрутку на переезде сбил поезд: есть жертвы
15:26, 09 марта 2013Разное
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Сегодня около 14.00, при выезде из Власовки Кировоградской области в сторону Светловодска на железнодорожном переезде под поезд попала маршрутка.
Поезд врезался в заднюю часть маршрутки
Как сообщили УНИАН в ГАИ, маршрутное такси "Мерседес спринтер" ехало из Кременчуга (Полтавская область) в Светловодск (Кировоградская область).
По предварительной версии, водитель не остановился на знак «Стоп», проигнорировал звуковой сигнал железнодорожного светофора и поехал через переезд. В этот момент к переезду приблизился локомотив. Поезд врезался в заднюю часть маршрутки. Погибли два ее пассажира. Еще четверо госпитализированы.
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