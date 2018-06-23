Анатолий Кинах: Коалиция ради коалиции Украине не нужна

Последние события в Крыму, перманентные газовые проблемы, вопросы создания парламентской коалиции – все это проявления борьбы за власть над Украиной. Об угрозе национальной безопасности страны и необходимых действиях власти - интервью с бывшим секретарем СНБО Анатолием Кинахом....

О КРЫМЕ, «ТУГОМ УЗЛЕ» И ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ

Анатолий Кириллович, ситуация в Крыму кажется как никогда напряженной. Что, по Вашему мнению, привело к тому политическому и социальному обострению, которое мы наблюдаем сейчас? Понимает ли реальную ситуацию в АРК центральная власть?

Ситуация в Автономной Республике Крым показывает дееспособность всей властной вертикали. С учетом важности этих вопросов, а также проблемы временного пребывания Черноморского флота России на территории Украины, они были рассмотрены в начале этого года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Тогда был утвержден пакет мероприятий по социально-экономическому и общественно-политическому развитию АРК, в том числе и директивы для украинской делегации на переговорах относительно Черноморского флота. В основу этих решений, в частности, были включены такие принципы, как недопустимость эскалации напряженности в двухсторонних отношениях Украины и России в ходе рассмотрения всего пакета проблем - как по Крыму, так и по Черноморскому флоту. Были также даны конкретные поручения начать разработку плана комплексного развития автономии, который бы охватывал решение таких проблем, как обеспечение качественной питьевой водой, усиление охраны окружающей среды, упорядочивание земельных отношений. Сразу сделаю ремарку, что по количеству правонарушений, проявлений коррупции в земельных отношениях АРК является одной из самых проблемных территорий Украины вместе с Киевом, Киевской областью и южной частью Одесской области. Все эти решения оформлены в указах Президента и, безусловно, подлежат выполнению.

Меня очень тревожит ситуация в АРК, которая, в данном случае, влияет и на международный авторитет Украины.

Считаю, что необходимо предпринять серьезные действия, как по усилению защиты конституционных норм, законодательства, так и выполнению принятых решений, включая указы Президента по комплексному развитию Крыма для укрепления украинской государственности на этой территории.

Сегодня имеются проблемы в качественном составе правительства Крыма, а также в эффективном взаимодействии Верховной Рады АРК, правительства, представителя Президента в Крыму и центральных структур власти.

Сейчас надо предпринимать четкие меры, ввести ситуацию в правовое поле и, в том числе, очень существенно усилить работу в информационном пространстве. Нужно также искать пути консенсуса, учитывая, что речь идет о стратегических интересах страны, между всеми политическими силами, которые влияют на ситуацию в Крыму: это, в первую очередь, Партия регионов, «Батькивщина», представители крымско-татарского народа. И, главное, проблемы Крыма можно решать только на основе согласованных действий в рамках территориальной целостности Украины.

На прошлой неделе стало известно о том, что первые совместные украинско-британские учения «Тугой узел» отложены из-за того, что в свое время парламент не смог принять закон о допуске иностранных военнослужащих на территорию Украины. Сейчас под угрозой срыва находятся и другие совместные учения. Прогнозировалось ли такое развитие событий на заседаниях СНБО?

Прогнозировалось. И соответствующие мероприятия были утверждены.

Хочу отметить, что ситуация с учениями «Тугой узел», «Си-Бриз» и в целом с программой проведения учений на территории Украины с участием наших международных партнеров крайне отрицательно влияет на международный авторитет Украины. Эти учения не имеют никакого отношения к НАТО. Это стандартные учения, которые проводились до этого много лет. При этом со стороны Президента и СНБО были выполнены все процедуры: вопрос был рассмотрен на Совете национальной безопасности и обороны, вышел соответствующий указ Президента, и на основании этого Президент направил законопроект в Верховную Раду о даче разрешения на проведение учений на территории Украины. К сожалению, Верховная Рада предыдущего состава, находясь, скажем так, в рамках очень острой политической избирательной кампании, несколько раз голосовала и не достигла положительного результата.

Я считаю, что Верховная Рада нового созыва сразу после того, как будут утверждены ее структуры и она будет иметь возможность принимать нормативные решения, должна рассмотреть соответствующий законопроект, который 3 июня направлен Президентом в парламент как неотложный. Парламент, я убежден, должен принять его и дать возможность в этом контексте углублять и развивать наше сотрудничество. А это, в том числе, и часть работы по эффективному реформированию Вооруженных Сил Украины, достижению их высокого уровня боеспособности и обороноспособности. Считаю, что такой подход должен объединить представителей всех политических сил в парламенте.

О ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ И ДОСТУПЕ К АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Вы начинали говорить о вопросах, связанных с пребыванием Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Еще весной правительство создало специальную комиссию по проведению инвентаризации имущества, переданного в управление Черноморскому флоту РФ, и даже был дан срок: провести инвентаризацию за два месяца. Однако, насколько известно, этот процесс так и не закончен. В чем причина? Россия не пускает украинских верификаторов? В целом мы начали конструктивную работу, и впервые за последние годы отработаны, поддержаны СНБО и утверждены Президентом директивы относительно переговоров по Черноморскому флоту. Эти директивы абсолютно не ревизуют срока временного пребывания Черноморского флота, то есть он остается, как и отмечено в договоре, - до 2017 года. Но они ставят четкую задачу - решить пакет накопившихся проблем, начиная от инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков, безопасности мореплавания, социально-экономического развития Севастополя, защиты и охраны окружающей среды, а также, после проведения инвентаризации, определения стоимостных параметров временного пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

В феврале 2006 года впервые за последние годы было проведено совместное заседание по Черноморскому флоту. Поиск решений идет. Безусловно, имеются разногласия. Например, российская сторона на данном этапе рассматривает вопрос инвентаризации как проведение обычной описи, без доступа к архивным материалам. Мы не согласны с этим.

Очень важно, что продолжается сам процесс переговоров...

Отсутствия в Украине сформировавшихся структур власти - как парламентских, так и коалиционного правительства - сдерживает переговоры…

О ПАРАДЕ СУВЕРЕНИТЕТОВ, ЯЗЫКЕ И ЧУВСТВЕ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА

Сразу после выборов в местные органы власти произошел очередной, так называемый «парад суверенитетов», когда местные советы ряда регионов объявили русский язык региональным языком. Насколько правомочны решения местных советов?

Хочу отметить, на мой взгляд, один из важнейших принципов, который должен быть учтен при решении таких вопросов: никогда, даже в условиях очень жесткой и острой политической конкуренции и конфронтации, нельзя использовать как разменную монету такие ценности, как территориальная целостность, государственный язык, религия…

Безусловно, надо создавать все условия для развития государственного украинского языка, это аксиома, не требующая аргументов, это основа идентификации государства и народа в целом в мировом сообществе. Но при этом, безусловно, это должно делаться на основе четкой, поэтапной, я бы сказал, мудрой и ответственной политики – на уровне с детского садика, школы, институтов, учреждений культуры, СМИ. При этом дальнейшее развитие государственного украинского языка должно проходить без нарушения прав человека, и ни в коем случае не должно влиять на доступ человека к профессии, к образованию, не должно унижать ничье чувство собственного достоинства.

То, что сейчас происходит – это не цивилизованный путь решения вопроса, в большей степени, - продолжение политического противостояния, сложившегося в ходе сложных президентских и парламентских выборов. Хочу напомнить, что статус регионального языка в Украине может быть оформлен только законом. Это четко сформулировано в Конституции. В целом же, на мой взгляд, на сегодня нужна большая выдержка, как центральной, так и местной власти. Я считаю, что в данном случае, речь должна идти в первую очередь о переговорном процессе, о поиске консенсуса, а не попытках силового давления на ту или иную сторону. Это не даст результатов, но еще более обострит ситуацию в обществе.

О ПОСТАВКАХ ГАЗА И БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКЕ

Одна из самых больших проблем Украины этого года поставки природного газа из России. 4 января в Москве были подписаны столь невыгодные для Украины газовые договоренности. Насколько эти договоренности вообще правомочны и действительно ли у премьер-министра Юрия Еханурова не было другого выбора, как он сам об этом неоднократно заявлял?

Меня очень беспокоит ситуация, связанная с энергетической безопасностью Украины. Беспокоит отсутствие четкой скоординированной политики в контексте защиты интересов Украины, четкой позиции государства на всех этапах переговорного процесса. Мы должны понимать, что речь идет не только об энергетической безопасности, а также о конкуренции. Сегодня это вопрос энергетической безопасности Европы в целом.

Безусловно, соглашения от 4 января 2006 года очень несовершенны, они принимались в форс-мажорных обстоятельствах, и требуют серьезной доработки. Кстати, еще 27 декабря 2005 года по результатам заседания СНБО был принят указ Президента об усилении мер по энергетической безопасности Украины. Еще тогда был четко сформулирован ряд конкретных действий, которые нужно было предпринять. В частности, в указе говорилось о необходимости утвердить баланс энергетических ресурсов на 2006 - 2007 годы, выработать пакет мероприятий по созданию стратегического запаса нефтепродуктов и природного газа, ускорить работу по подписанию межправительственного протокола по условиям транзита и поставки природного газа с Россией, подписать соглашение об условиях транспортировки нефти по Украине.

К сожалению, решение всего этот комплекс проблем практически заморожено.

Энергетического баланса нет, приоритетных мероприятий по созданию стратегического запаса нет, закачка газа в хранилища на осенне-зимний период производится со срывом графиков, межправительственный протокол до сегодняшнего дня официально не направлен правительству России. А ведь такой протокол является необходимым ежегодным дополнением к долгосрочным украинско-российским соглашениям, ратифицированным парламентом, а значит, имеющим силу закона. Суть этих соглашений в том, что Украина гарантирует транспортировку необходимых объемов природного газа из России в Европу, а это ежегодно минимум 110 - 115 млрд. кубометров, а Россия гарантирует доставку природного газа из Средней Азии на территорию Украины.

Более того, мы должны четко заявить свою позицию. В середине июля в Санкт-Петербурге состоится саммит глав государств и правительств стран «большой восьмерки», где одним из главных вопросов будет вопрос энергетической безопасности мирового и европейского сообщества. До этого заседания уже сегодня, нет - еще вчера - надо было четко сформулировать позицию Украины, наше видение дальнейшего развития рынка энергоносителей, подтвердить, что мы стоим на принципах Европейской энергетической хартии, которую мы ратифицировали, а Россия нет. Россия не хочет выполнять одно из главнейших условий Европейской энергетической хартии – о доступе независимых поставщиков к газотранспортной системе. Для нас это очень важно с целью диверсификации поставок в Украину, и мы готовы работать с маленькими компаниями по поставкам природного газа.

Украина открыта в плане сотрудничества по ликвидации сомнительных бартерных схем, борьбы с правонарушениями, коррупцией в газовой сфере. Украина стояла и будет стоять на позициях формирования прозрачного конкурентоспособного рынка энергоносителей. И эта позиция государства должна быть сформулирована до саммита «большой восьмерки» с тем, чтобы там искать поддержку у участников саммита. И более эффективно решать эти вопросы, потому что сегодня, однозначно, их можно решить только на основе консолидации усилий с мировым сообществом, в том числе с Россией и Европейским Союзом. Только надо зафиксировать, что Украина готова работать в контексте оптимизации интересов поставщиков, транзитеров и потребителей газа, включая формы газотранспортного консорциума, для инвестирования в газотранспортную систему, для повышения технической, технологической надежности. То есть эти позиции должны быть сформулированы как наши директивы, как позиция страны.

Не решены вопросы с Туркменистаном по стоимостным, ресурсным проблемам.

Я уже не говорю о том, что надо принимать комплекс мер по адаптации экономики и граждан Украины к новым ценам, чтобы не допустить снижения уровня жизни, падения конкурентоспособности экономики.

Сегодня с нашей стороны пока просматривается достаточно безынициативная, нескоординированная политика, что может создать серьезные проблемы для Украины следующей зимой.

Правильно ли я понимаю, что утверждения министра топлива и энергетики Плачкова о том, что закачка газа в подземные хранилища газа идет в соответствии с графиками, не соответствуют действительности?

Да, не соответствуют действительности.

И большое отставание?

Достаточно серьезное. По состоянию на 31 мая 2005 года было закачано 3,511 млрд. кубометров, 31 мая 2006 года – 2,600 млрд. То есть разница - почти миллиард. В мае 2006 года план по закачке составлял 3 млрд. кубометров, а фактическое выполнение - 1,948. Если брать по факту с начала года, то недовыполнение плана на 31 мая - 2,080 млрд. кубометров.

Чисто технологически в хранилища ежемесячно может быть закачано в самых лучших условиях около 4 млрд. А нам надо иметь к началу отопительного сезона (это середина октября) минимум 18 - 20 млрд. кубометров. У нас может возникнуть не только проблема ресурсов, но и технологического времени, чтобы успеть выполнить эти планы.

На последнем мировом газовом конгрессе в Амстердаме руководитель «Газпрома» Алексей Миллер объявил на всю Европу, что Украине на начало осенне-зимнего периода грозит дефицит газа минимум в 3 - 4 млрд. кубометров. И что создается предпосылка, что Украина якобы будет решать эту проблему за счет несанкционированного отбора европейского ресурса. И нам надо нейтрализовать, опровергать эти заявления конкретными действиями, потому что они порождают недоверие партнеров к Украине.

Надо интенсифицировать переговоры в треугольнике «Киев – Москва - Ашгабат», а также двухсторонние украинско-российские и украинско-туркменские переговоры. Необходимо, чтобы нашу позицию адекватно понимал и Европейский Союз, и мировое сообщество, чтобы на этой основе мы вместе работали над проблемой обеспечения энергетической безопасности и создания прозрачного цивилизованного рынка энергоносителей, со свободным доступом к ресурсу и транспортировке.

О ЦЕНАХ, ИНФЛЯЦИИ И ЛАВИНООБРАЗНОМ ХАРАКТЕРЕ

Вы затронули тему необходимости принятия мер по адаптации населения экономики к повышающимся ценам на газ. На прошлой неделе, как известно, НКРЭ, приняла решение еще раз, теперь уже на 85%, повысить цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Все ли было сделано правительством для смягчения нового «ценового удара»? И есть ли у правительства необходимые средства для выплаты новых, возросших субсидий населению?

Сегодня цены на энергоресурсы в Украине, в первую очередь, на природный газ и электроэнергию, очень отстают от себестоимости их производства и доставки потребителю. Поэтому с точки зрения экономической целесообразности и финансового оздоровления энергетического комплекса Украины повышение цены обосновано.

Но это не должно носить лавинообразный характер. На мой взгляд, необходимо вырабатывать долгосрочную стратегию приведения цен и тарифов в соответствие с их реальной себестоимостью. Когда правительство, НКРЭ принимают решение об очередном повышении цен, они вместе с принятием такого решения, а желательно с опережением, должны принять целый пакет упреждающих мер. Правительство должно подумать, какие надо внести изменения в бюджет, чтобы сбалансировать финансы, какие реализовать меры социального характера. Кроме того, правительство должно четко спрогнозировать инфляционные процессы, провести ряд упреждающих мер по недопущению снижения конкурентоспособности экономики в целом.

А у нас пока создаются условия для роста задолженности за энергоносители и жилищно-коммунальные услуги…

О НАФТОГАЗЕ, РОСУКРЭНЕРГО, ФИРТАШЕ, ФУРСИНЕ И ВОРОНИНЕ

Анатолий Кириллович, как вообще так могло случиться, что практически всего за год крупнейшая и достаточно преуспевающая государственная компания, я имею в виду «Нафтогаз Украины», практически стала банкротом, и никто не понес за это наказания? И насколько реальны опасения того, что, начиная со второго полугодия «Нафтогаз» может быть вытеснен с рынка поставок газа украинским потребителям, и, в первую очередь, промышленным?

Отвечая на ваш вопрос, я хочу, прежде всего, сказать, что нам нужно добиваться решения целого комплекса вопросов, начиная с такой проблемы, как прозрачность посредников. Для нас крайне важно, чтобы мы работали с посредниками, которые подвержены контролю мирового аудита, имеют прозрачные финансовые схемы, когда известен состав учредителей, откуда акционерный капитал и т.д. Здесь надо усилить взаимодействие с российским правительством, с «Газпромом» с тем, чтобы все-таки мы еще раз сформулировали, что мы готовы работать на основе прямых связей НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» без посредников, как это и было. Тем более, хочу напомнить, что «РосУкрЭнерго» появился в Украине в 2004 году, еще при Президенте Леониде Кучме.

Просто необходимо создавать такие условия, которые давали бы возможность всему миру, нашим партнерам и инвесторам сделать вывод, что у нас строятся прозрачные рыночные отношения, без «тени», без коррупции и без злоупотреблений. Чтобы никто не позволял себе подозревать нашу страну в том, что мы поддерживаем какие-либо сомнительные схемы.

НАК «Нафтогаз Украины» должен существенно усилить работу, связанную с сохранением своего присутствия на внутреннем рынке Украины по поставкам природного газа промышленным потребителям - предприятиям химического, горно-металлургического комплекса и ряда других. На сегодняшний день не работает контракт с Туркменистаном, и за полугодие мы не получили из Туркменистана по прямому контракту ни одного кубометра газа. Возникают опасения, что во втором полугодии это продолжится, и, соответственно, у «Нафтогаза» просто не будет ресурсов обеспечивать население, жилкомбыт и экономику, промышленность. В итоге он может остаться поставщиком газа только собственной добычи - для поставок населению и жилищно-коммунальному хозяйству, а мы знаем, что там ситуация достаточно сложная, учитывая и низкий уровень платежеспособности наших граждан, и покупательную способность. Это убыточный бизнес для НАК. В условиях финансовое состояние компании будет ухудшаться.

Если мы расширяем присутствие «РосУкрЭнерго» на внутреннем рынке Украины, то я не понимаю, почему мы не можем этого делать на балансе интересов. Например, в обмен на гарантию ресурсов для работы НАК с промышленными потребителями, или же в обмен на окончательное утверждение цены на газ на уровне 95 долларов за кубометр. Я убежден, что правительство, как главный управляющий «Нафтгаза» должно бороться за ликвидный рынок промышленных предприятий и ставить встречные условия, а у нас все это как-то спокойно, инфантильно и безынициативно.

Может, это происходит потому, что в «РосУкрЭнерго» есть и «наши» люди – Фирташ, Фурсин? Ну, там есть и Игорь Воронин, который, является заместителем председателя правления НАК и несет ответственность за деятельность «Нафтогаза». Это абсурд, не может один человек быть госслужащим и в тоже время занимать определенное положение в коммерческой структуре, по сути компании – конкуренте. Эту проблему дуализма тоже надо решать.

Кто должен решить ее? Президент? Правительство?

Правительство, в первую очередь. И хочу еще раз отметить: то, что наши действия в выработке и реализации четких директив, в основе которых лежат национальные интересы Украины, не скоординированны, приводит к очень серьезным рискам. И эти риски могут только усилиться в сфере нашей энергетической безопасности - и по росту цен, но и по дефициту энергоносителей. Это будет как раз худший вариант.

О КОАЛИЦИИ, ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ И УЛЬТИМАТУМАХ

Анатолий Кириллович, вы говорили, что без формирования коалиции и правительства очень сложно вести какие бы то ни было переговоры на международном уровне. Расскажите, на каком этапе коалиционные переговоры находятся сейчас, и есть ли хоть какой-то шанс увидеть коалицию к 14 июня? Надо делать все, чтобы коалиция состоялась. Даже для решения того пакета проблем, о которых мы говорили. Ведь нынешний статус правительства, а также отсутствие консолидированного большинства в парламенте рассматривается нашими партнерами как слабость нашего государства, и с нами просто не хотят выходить на серьезные переговоры.

Я убежден, что коалиция должна создаваться не на 2-3 месяца, а желательно, как минимум, на период до новых выборов. Именно такой подход даст возможность стране за эти 3,5 - 4 года войти в более эффективный и динамичный режим развития - на основе более высокого уровня политической стабильности и эффективного взаимодействия ветвей власти. Но есть принципиальные вопросы, которые невозможно обойти, и мы сейчас над ними работаем.

В первую очередь, и в этом я полностью поддерживаю Президента Виктора Ющенко, участники переговоров по созданию демократической коалиции должны четко найти консенсус по вопросам, определяющим стратегию развития страны, поскольку коалиция берет на себя полную ответственность. В частности, необходимо определиться по таким вопросам, как условия интеграции Украины в европейское, мировое экономическое пространство, вопросам, связанным с созданием цивилизованного эффективного рынка земли в Украине, без чего невозможно будет привлечь инвестиции в АПК, а там проблем более чем достаточно. Надо решать вопросы дальнейшей тактики и стратегии приватизации, безопасности бизнеса, защиты прав собственника, недопустимости поднимать вопрос территориальной целостности или языка.

И пока по всем этим вопросам есть разногласия?

Пока есть очень серьезные разногласия, особенно по вопросам интеграционного характера, по вопросам, связанным с землей опять же.

А шанс на сближение позиций есть?

Ну, мы работаем. Мы продвинулись и нашли хорошие формулировки по земельной реформе. Сформулировали, что объединяем усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить вопросы подготовительного периода. В частности, речь идет о завершении формирования кадастра, выдачи государственных актов на право собственности на землю гражданам Украины, определении системы стоимостных параметров, условий конкурсов. Кроме того, мы планируем определить границы населенных пунктов с соответствующим статусом земли, и, с учетом этого, выйти на уровень подготовки свободного оборота земли в контексте рыночных законов и ее рыночной стоимости. Мы нашли этот консенсус. Но есть, как я говорил, и спорные вопросы.

Имеются также серьезные разногласия относительно видения структуры правительства. Я считаю, что в правительстве необходимо, чтобы были задействованы такие институты, как правительственные комитеты, нам надо совершенствовать институт госсекретарей с целью защиты эффективных государственных менеджеров от политической конъюнктуры - на этом зиждется система государственного управления. Надо повышать прозрачность деятельности правительства, усиливать обратную связь решений правительства с реальными процессами в стране. Однако некоторые участники коалиции рассматривают, например, правительственные комитеты как попытку ограничить свободу принимаемых решений, самостоятельности премьер-министра и правительства. Я с эти полностью не согласен. Это, наоборот, возможность подстраховать правительство от принятия несистемных, непрофессиональных решений.

Переговоры идут, и, безусловно, их надо завершать. Что касается портфелей, я считаю, что это должно быть вторым этапом, потому что коалиция ради коалиции Украине не нужна. Нам нужна эффективная, системная, ответственная коалиция. И, тогда, как говорят, овчинка выделки стоит. Понимая это, блок «Наша Украина» никогда не воспринимал и не будет воспринимать языка ультиматумов.

О «СТАБИЛЬНОЙ УКРАИНЕ» И ПРАВИЛЬНОМ ПОНИМАНИИ ЗАДАЧ

Вы создали межфракционное объединение в Вкерховной Раде «Стабильная Украина». Как к этому отнеслись коллеги по «Нашей Украине»? Это проект, который мы готовили два месяца. Проект создания объединения прагматичных, высокопрофессиональных депутатов в парламенте, независимо от их фракционной принадлежности, был поддержан еще месяц назад политсоветом блока «Наша Украина». Наша задача – объединить депутатов Верховной Рады, обладающих высоким уровнем опыта, интеллекта, профессионализма в вопросах создания умных правил игры для развития отечественной экономики, благоприятных условий для развития промышленности, предпринимательства, повышения конкурентоспособности, защиты современными методами внутреннего рынка и поддержки, опять же, не в ущерб международным обязательствам Украины, наших экспортеров; для совершенствования налогового, инвестиционного законодательства – вот это наши главные задачи. Я очень рад, что сегодня межфракционное объединение, которое не является альтернативой большинству или коалиции, объединило уже около 40 народных депутатов из всех фракций парламента, включая коммунистов. И это очень серьезные, прагматичные люди. С помощью объединения мы планируем содействовать работе парламента по принятию важных для дальнейшего развития экономики и предпринимательства законопроектов.

К сожалению, проблем более чем достаточно: это и бюджетная резолюция на 2007 год, это и решение, что делать с бюджетом текущего года, где накапливается слишком много проблем. Это проблема снижения ценовой конкурентоспособности нашей продукции на фоне роста цен на энергоносители, инновационного, инвестиционного развития страны, и масса других, которые не терпят отлагательства. Ведь не решив их, мы потеряем качественные параметры нашего развития и рынки сбыта, что недопустимо.

Есть четкий план действий этого объединения? 14 июня будет проведено второе заседание межфракционного объединения народных депутатов «Стабильная Украина», на котором будут утверждены основные приоритеты деятельности объединения на 2006 год. Эти приоритеты будут охватывать все вышеупомянутые мною направления.

О ПРАВЕ РОСПУСКА И ИМПИЧМЕНТЕ

Последнее время многие политологи говорят, что если коалиция не будет сформирована, то Президент может не воспользоваться своим правом роспуска парламента, сохранив ситуацию в хаосе, и оставив «ручное» правительство Еханурова. Насколько такое развитие событий возможно, по Вашему мнению? Безусловно, есть очень четкие конституционные требования, что с момента первого заседания парламента, которое состоялось 25 мая, в течение двух месяцев должны быть сформированы коалиция и коалиционное правительство. При этом, безусловно, это не есть нормой прямого действия. В Конституции сказано, что Президент имеет право распустить Верховную Раду, то есть речь не идет об обязательном решении.

Я надеюсь, и буду в этом плане работать вместе с соратниками, что общими усилиями Президента и парламента мы не допустим, чтобы Украина была втянута в очень опасные перманентные правительственно-парламентские кризисы. На фоне ряда накопившихся социально-экономических и общественно-политических проблем, которые надо решать, это будет крайне негативный сценарий. Это сценарий потери динамики развития, сценарий ухудшения всех параметров жизни страны, и надо делать все, чтобы коалиция состоялась. При этом я уверен, что коалицию надо формировать, исходя из задач ее долгосрочности, консолидации усилий на вопросах, которые определяют стратегию развития страны как правового демократического государства, которое формирует конкурентоспособную рыночную экономику. Коалиция в обязательном порядке должна быть позитивном фактором для консолидации в целом нашего общества и более эффективного использования кадрового потенциала на основе критериев профессионализма и моральной планки людей. И мы работаем сейчас над этим, и это очень актуально.

А импичмент Президенту возможен? Нет. Мы этого не допустим. Президент Украины демонстрирует очень высокую моральную и нравственную планку. И это шанс для Украины развиваться как честному демократическому государству. Но крайне важно, чтобы эта высокая моральная и нравственная планка Президента была подкреплена высоким уровнем государственного менеджмента, профессионализма, понимания политической элиты, что у государства есть общенациональные приоритеты. И вот сейчас наша задача – создать систему власти на принципах приоритетов интересов страны и общества. Ведь только тогда будет результат.

Беседовал Михаил Кириллов