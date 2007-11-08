100 автоперевозчиков бастовали во Львове

Сегодня утром около 100 автоперевозчиков провели во Львове несколькочасовую забастовку с требованием повысить стоимость проезда в маршрутных такси.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины Андрей КОРЧИНСКИЙ сообщил, что «перевозчики требовали установить с 10 ноября цену за проезд в маршрутных такси Львова в размере 2 грн.”. Однако, по его словам, “во время переговоров с управлением транспорта и связи Львовского городского совета была достигнута договоренность о том, что стоимость проезда будет увеличена до 1 грн. 50 коп.».

Как сообщил журналистам начальник управления транспорта и связи Львовского городского совета Николай ШКУРГАН, "сегодня мы будем встречаться с руководителями автотранспортных предприятий Львова и будем обсуждать, насколько будет повышена стоимость проезда в маршрутных такси”. “Предварительно, с перевозчиками было согласовано, что стоимость проезда будет увеличена на 50 копеек. Перевозчики хотят поднять стоимость проезда уже с 10 ноября», - добавил он.