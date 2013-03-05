8 марта во Львове состоятся женские автогонки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в гонках будут участвовать более 40 автомобилей.

«Во Львове уже девятый раз проводятся соревнования «Ралли Пань». В этом году мы добавили новые конкурсы для женщин. Каждая из них сможет себя проявить. Будут соревнования по автослалому для легковых автомобилей и для внедорожников. Легковые также будут соревноваться в ралли второй категории – это проезд по городу по заданному маршруту, который они должны преодолеть за определенное время. Все будет происходить по правилам дорожного движения», - рассказал директор женских автомобильных соревнований «Ралли Пань» Сергей Еженков.

Как сообщили организаторы, также в программе соревнований предусмотрена отдельная группа для внедорожников и кроссоверов. У них будет отдельный зачетный конкурс – соревнование по джип-спринту, которое будет проходить на львовском танкодроме. Каждый экипаж сможет показать свои умения управлять внедорожником или кроссовером в условиях умеренного бездорожья.