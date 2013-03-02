В Кременчуге установят памятник М-400 (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, решение о проектировании и установке памятника 1 марта приняли члены кременчугского горисполкома.

С ходатайством об установке памятника обратился житель Кременчуга Сергей Пасько. Он предложил установить памятник по улице Бетонной, 15.

«Учитывая постановление комиссии по вопросам наименования объектов городского подчинения, увековечения памяти выдающихся деятелей и событий, установления памятных знаков в Кременчуге, позитивные рекомендации относительно предоставленного эскиза памятного знака, исполнительный комитет Кременчугского городского совета Полтавской области решил предоставить С.Пасько разрешение на составление проекта памятника и установку памятного знака автомобиля "Москвич М - 400" по ул. Бетонной, 15»,- сказано в решении.

Справка УНИАН. На улице Бетонной возле СТО уже стоит памятник «Москвичу - 407».

"Москвич М-400" — советский легковой автомобиль малого литража, выпускавшийся на Заводе малолитражных автомобилей в Москве (ЗМА, впоследствии — МЗМА) с декабря 1946 по 1954 год.

Изначально являлся полным аналогом автомобиля Opel Kadett K38, выпускавшегося в 1937—1940 годах в Германии.