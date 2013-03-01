На трассе Херсон – Новоазовск столкнулись микроавтобус и грузовик: есть жертвы
09:09, 01 марта 2013Разное
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Сегодня в 4.45 вблизи с. Петропавловка Каховского района Херсонской области на 317-ом км. автодороги Херсон – Новоазовск произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit с грузовым автомобилем DAF.
ДТП произошло рано утром
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, погибли 4 человека.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Херсонской области.
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