Литовский премьер призвал Януковича обеспечить демократический прогресс (фото)

Как сообщает издание "Литовский трибуна", об этом он заявил сегодня во время встречи с украинским президентом.

"Правительство Украины заявляет, что выбрало направление европейской интеграции. Однако успешная европейская интеграция Украины, прежде всего зависит от преданности Украины реализации политических, экономических и юридических реформ и обеспечения демократического процесса", - цитирует издание литовского премьера.

А.Буткевичюс напомнил, что ЕС четко заявил о том, что будущий успех Украины и прогресс в поиске политической и экономической интеграции ЕС будет зависеть от того, насколько страна будет следовать общим демократическим ценностям и уважать принцип верховенства права.

Он также выразил надежду в том, что украинская власть осуществит все необходимые меры для обеспечения честного и объективного расследования дел политических оппонентов.