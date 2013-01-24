Акула из киевского ТРЦ оказалась вдвое больше, чем хотели

Об этом в интервью газете «Сегодня» рассказал главный ихтиолог Константин Моршнев, принимавший акулу в Киеве.

Отвечая на вопрос, может ли акула уехать обратно в питомник, ихтиолог ответил: "Скорее всего, да. Мы уже урегулировали этот вопрос с поставщиком, он признает, что такой крупной акуле лучше переехать в более просторный океанариум и сейчас подыскивает новый «дом» для Джона».

Ихтиолог подтвердил, что акула оказалась крупнее, чем ожидалось. «Мы заказывали акулу длиной 1,5 метра и весом приблизительно 50 кг. Заказывали у своего постоянного поставщика - голландской компания De Jong Marinelife. При окончательном согласовании поставки нам сообщили, что акула будет немного больше – двухметровая, весом 100 кг. Мы согласились, поскольку 1,5 или 2 метра – разница небольшая. Ну, а по факту приехал довольно крупный экземпляр - длиной примерно 2,50, то есть почти вдвое больше, чем обещал поставщик», - сказал он.

По словам ихтиолога, акулу нельзя было вернуть сразу, поскольку «это было бы просто убийство». «Да, с юридической точки зрения, поставщик был неправ. Да, мы могли бы устроить скандал и отправить Джона обратно в питомник, но для него это был бы смертный приговор», - добавил К.Моршнев.

Он также допускает, что при транспортировке акула могла получить травмы.

«В данном случае, нос у акулы был немного сбит – это можно увидеть уже на ее первых фотографиях в Киеве. Но такие поверхностные механические повреждения не опасны. Мы делали соскоб: никакой бактериальной инфекции там нет. Процесс регенерации тканей идет нормально. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, но что делать…», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко не исключает, что акула в ТРЦ Ocean Plaza доживает последние дни своей жизни.

“Меня волнует то, что у нее разбит нос. У таких больших рыб, животных, если разбит нос, это значит, что она получила серьезный удар. И это удар по голове. К тому же вода, в которой микроорганизмы очень быстро размножаются. У меня такое впечатление, что она вообще доживает последние дни из-за этого удара. По моему мнению, если акула, у которой голова, как у танка броня, получила подобное повреждение, то это был очень мощный удар, и поэтому она уже «не жилец», - сказал В.Борейко.