Мне Тимошенко тоже должна. Миллион.

Я тут подумал: а почему бы и мне не озвучить финансовые претензии к Юлии Тимошенко? Скажем, Юлия Владимировна задолжала мне миллион гривен.

Наверное, мне следует написать письмо в Администрацию президента и премьер-министру Николаю Азарову с просьбой вернуть из бюджета мне миллион гривен, а Юлию Тимошенко привлечь к уголовной ответственности.

А почему бы нет? Не важно, что мне Тимошенко в принципе не могла задолжать. Главное, чтобы мне поверили на Банковой и Грушевского.

Ведь почему-то поверили экс-министру обороны России Анатолию Сердюкову, которого нынче у себя на Родине обвиняют в коррупции и миллионных хищениях. Тот, как известно, осенью 2011 года написал письмо премьер-министру о том, что возглавляемая Тимошенко компания ЕЭСУ должна министерству обороны России 450 млн. долларов.

Сердюкову поверили, несмотря на то, что письмо – без исходных данных. Нигде не зарегистировано. Отправлено с нарушением всех мыслимых и немыслимых дипломатических норм.

Более того, наш Николай Азаров даже Путину не поверил, который ранее заявлял: у России никаких претензий к Тимошенко нет.

Лучшие отечественные представители «плаща и кинжала» колдовали над «сердюковским» письмом. Ценой невероятных усилий и мощных аналитических способностей СБУ решило – письмо подлинное, долг нужно возвращать. А против Тимошенко возбудили уголовное дело с 100% прогнозируемым обвинением.

Правда, министр юстиции Лавринович едва игру не испортил. То ли в силу своего экс-руховского прошлого, то ли из-за своей принципиальности как-то заявил: Украина не предоставляла гарантий по долгу ЕЭС, о долге ничего не известно.

Но, видимо, с Лавриновичем что-то произошло. Может кто-то по голове настучал. Может еще что-то, но факт остается фактом – больше министр эту тему не комментировал. Даже после того, как «главному коррупционеру России» Сердюкову поверил не только Азаров, но и суд первой инстанции.

Все политологи, смеявшиеся над комедией, прогнозировали, что сюжет лихо закрученного спектакля резко оборвется с окончанием выборов в Верховную Раду. Ан-нет.

Сommedia continua. Еще с большим размахом. Сам Станиславский позавидовал бы драматургии. Оказывается, Украина, по словам Генерального прокурора, уже выплатила России 15 млн. грн. Власть так спешила начать выплаты России, что не заметила самого главного — а суды-то еще не закончены. Есть еще кассация.

Ошибку исправляли впопыхах. Срочно назначили заседание Высшего хозяйственного суда на понедельник 21 января.

И что думаете, украинский суд отклонил иск Министерства обороны России? Нет, конечно. Впервые с момента прихода к власти Виктора Януковича Высший хозсуд выставил правительство Азарова на посмешище — отклонил как раз его жалобу. (Официально правительство против возврата долга).

Одним словом, если я напишу претензию к Тимошенко в стиле российского министерства обороны, то шансы получить миллион из бюджета – огромны. Собственно, как и у всех остальных, кто последует моему примеру.

Во-первых, бумага не краснеет. Даже если это – решение суда. Во-вторых, до 2015 года еще далеко. Значит, комедию власть вынуждена будет ломать и дальше.

Николай Бабич