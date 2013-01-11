Мост через автодорогу Киев-Чоп станет безопасным в конце марта

Об этом идет речь в переданном УНИАН официальном сообщении пресс-службы прокуратуры Житомирской области.

Согласно сообщению, "прокуратурой области закончена проверка пешеходного моста через скоростную трассу Киев-Чоп в селе Березина Житомирского района, который, по сообщению средств массовой информации, является опасным для пешеходов".

Установлено, что мост строится в комплексе с капитальным ремонтом автомобильной дороги Киев-Чоп подрядчиком «Тодини конструкцийни дженерали С.П.А.» по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Украины. На данное время сооружение моста не закончено.

Введение моста в эксплуатацию проектом предусмотрено в конце марта 2013 года по окончании работ, в частности, обустройства перильных ограждений, бетонирования лестничного пролета и тому подобное.

По сообщению управления ГАИ УМВД Украины в области, на данном отрезке дороги для жителей с. Березино оборудован пешеходный переход с соответствующими разметками, на подходах к которому установлены шумовые полосы.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальный экологический центр Украины обратился в прокуратуру Житомирской области с жалобой на работу Службы автомобильных дорог в Житомирской области.

Специалисты НЭЦУ, в частности, отмечали, что в селе Березина строители на целый год оставили недостроенным пешеходный мост. Все это время ученики из двух школ, стоящих на одной стороне дороги, должны были дважды в день перебегать трассу по нерегулируемому переходу без ограничения скорости движения транспорта. Только вмешательство журналистов заставило строителей закончить сварочные работы и открыть мост.

А на территории села Болярка Житомирского района, которое также расположено рядом с трассой, отсутствует ограничение скорости, нет ни одного светофора, а освещение трассы не работает. Из-за отсутствия надлежащей пешеходной инфраструктуры люди вынуждены идти по проезжей части рядом с грузовиками, которые мчат со скоростью 120-150 км/час.