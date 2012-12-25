Мечты, которые приводят к сожительству с людоедами

Как известно, если мечтаешь долететь к звездам, то непременно попадешь хотя бы за самый высокий забор. Если «маєш мрію» попасть в украинский парламент с собственной партией – получишь, как минимум, место в правительстве Николая Азарова. И это не сюрреалистический бред, а real ukrainian politic.



Наталья Юрьевна Ямаюмрію – отныне не убыточный проект отечественных олигархов, не политический лузер-дебютант, а – министр. И не какой-нибудь, а социальной политики (тут уж она отомстит и нерадивым избирателям, и социологам, и экспертам!). Политик, доверие которому на последних выборах выразили целых 1,5% проголосовавших украинцев, приглашен в антикризисное правительство заботиться о социальной защите и правах населения.

Но обыватель не в обиде. Наоборот, известие, показавшееся сперва политическим недоразумением, оживило страну (особенно ту ее часть, которой весь ноябрь и декабрь задерживают зарплаты) – ведь именно луганская «мрійниця» обещала обеспечить среднюю пенсию по стране в 500 евро, а зарплату – в 1000. «Потенциал экономики нашей страны позволяет этого добиться. Деньги для этого есть, но они скрыты в теневой экономике и расходятся по карманам чиновников в виде взяток», - уверяла «единственная настоящая оппозиционерка» страны. Иллюзий, естественно нет – очевидно, что мечты политиков также изменчивы, как политические взгляды и предвыборные обещания, но зритель (как-то неудобно произносить «гражданин» в этой ситуации) уже в азарте: «Вперед, Наташа!».

Для чистоты жанра Наталье Юрьевне необходимо еще пристроить куда-то Андрея Шевченко. Вон пост министра культуры еще не занят… Ну, или, в крайнем случае, минпромполитики без головы. Чем он хуже Каладзе, получившего министерский портфель в дружественной Грузии?!

Конечно, для журналистов и политологов Наталья Королевская в правительстве – это подарок: доведенный до маразма абсурд и повод упражняться в остроумии, но вот Николаю Азарову – точно не до шуток. Для него она, еще недавно со свойственной ей луганской непосредственностью требовавшая его отставки, - публичная унизительная пощечина. Зато, с другой стороны. Яновичу будет, кого отчитывать на открытых заседаниях. И всегда можно похвастаться, что в Кабмине теперь целых три женщины. Азаров уже даже задание специальное дал Наталье. Нет, не кофе приготовить, а выяснить ситуацию с задолженностью по зарплатам.

Ну, а то, что накануне выборов «Украина - Вперед!» клялась ни при каких условиях не объединяться с Партией регионов, поскольку «это равносильно ужину с людоедом», так это – ложная скромность. Экс-протеже осужденной экс-премьера Тимошенко без всяких комплексов не только сработается с людоедами, но, можем поспорить, вскоре начнет кормить их с руки.

Но грустно в этой смешной истории, на самом деле, не от того, что телевидение опять заполнит вкрадчивый голос Ямаюмрію, и даже не от того, что новый министр – это наглядное подтверждение непроницательности оппозиции и лично Тимошенко (еще один из ее некогда ближайших соратников стал частью команды Виктора Януковича), а то, что в новоназначенном правительстве Наталья Королевкая имеет все шансы стать не самым слабым звеном…

Анастасия Береза