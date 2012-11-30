Журналист добра не видит

Журналисты – слепые, безответственные и заангажированные люди. Который день пишут о каком-то там сжиженном скандале, о введении 15% налога на продажу валюты, о принятии закона о референдуме, о биометрических паспортах, даже о конце света, в конце концов, но никто не информирует людей о том хорошем, важном и по-настоящему полезном, что делает власть. А она таки делает!

С 1 декабря этого года все общественные туалеты на железнодорожных вокзалах страны станут бесплатными. Об этом вице-премьер-министр-министр инфраструктуры Борис Колесников торжественно сообщил после недавнего заседания Кабинета министров.

Как можно было не оценить степень заботы о потребностях народа! Можно ли не понимать, как сильно данное нововведение отразится на бюджете миллионов украинских семей, придаст им уверенности в завтрашнем дне и поднимет предновогоднее настроение (особенно на фоне задержки заработной платы работникам бюджетной сферы)?!.

А ведь мы, потребители, можем только догадываться, сколько сил и времени приложило министерство для внедрения социально значимой инициативы, каких трудов стоило лично Борису Колесникову преодоление туалетного лобби в Кабмине!

При этом, бесплатные туалеты на вокзалах даже и не были озвучены в числе запланированных реформ действующего Кабинета министров. То есть, предоставлять такой подарок никто народу и не должен был. Но, команда Николая Азарова не побоялась взять на себя ответственность за этот радикальный шаг. И улучшить нашу с вами жизнь.

Так почему журналисты об этом – ни слова?.. Что там, впрочем, писаки – даже неблагодарная оппозиция не оценила шикарный жест. А ведь сортирная реформа – шикарное подспорье как раз для оппозиционеров – в случае новых «майданов», которыми ОО пугает в соцсетях и телеэфирах, бесплатные туалеты на Центральном вокзале Киева смогут колоссально уменьшить расходы на организацию революции!

И главное – забота об удобствах и элементарных нуждах честного народа не ударит по бюджету, ведь сотрудники уходящего в отставку правительства, заботясь о будущем страны, предусмотрели и компенсаторный механизм. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило законопроект, устанавливающий штрафы для хозяев кошек и собак, не убирающих экскременты за своими питомцами.

Вы оцените красоту игры: очищение страны от собачьих какашек поможет залатать бюджетные дыры, давая возможность бесплатно справить человеческую нужду!

Можно смело утверждать, что такой передовой подход к реформам в условиях мирового кризиса сразу же подымет Украину во всех существующих рейтингах инвестиционной привлекательности, и впервые не мы будем копировать у кого-то замечательные идеи державостроительства, а как раз кто-то извне скопирует бесценный опыт у нас.

Так почему, скажите мне на милость, этим важным и прекрасным инициативам никто не посвящает первые полосы и телевизионный прайм-тайм? Коллеги, я не верю, что вы не почувствовали покращення!

Анастасия Береза