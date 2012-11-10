Восемь мостов Киева украсят декоративным освещением (список)

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Согласно документу, в перечне сооружений три путепровода через проспект Бажана возле станций метро «Харьковская», «Осокорки», «Позняки»; Гаванский путепровод; пешеходный парковый мост над Петровской аллеей; Дарницкий железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр и эстакада над Надднепрянским шоссе (на участке Дарницкий мост – Южный мост); Жулянский путепровод.

Согласно распоряжению, до конца текущего года КП «Киевгорсвет» разработает соответствующие проекты работ по освещению, а в 2013 году начнет их реализацию.

Кроме того, в следующем году будет выполнен капремонт сетей архитектурно-декоративного освещения пяти самых больших мостов Киева: моста Метро через Днепр, моста им. Патона, Южного и Московского мостов, а также пешеходного паркового моста через Набережное шоссе и Днепр на Труханов остров.