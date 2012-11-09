В сауне найден мертвым зав военной кафедрой университета

Как сообщили УНИАН в Ровенском райотделе милиции, тело полковника нашел в помещении сауны его сын.

Причину смерти устанавливают эксперты. По предварительной версии правоохранителей, у полковника случился сердечный приступ. Признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

М.Чопику было 65 лет. Кроме руководства военной кафедрой университета, он еще был генерал-лейтенантом Украинского реестрового казачества.