В сауне найден мертвым зав военной кафедрой университета
23:27, 09 ноября 2012Разное
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В селе Новоукраинка, близ Ровно, в сауне на даче найден мертвым заведующий военной кафедрой Национального университета водного хозяйства и природопользования полковник Мирослав Чопик.
Как сообщили УНИАН в Ровенском райотделе милиции, тело полковника нашел в помещении сауны его сын.
Причину смерти устанавливают эксперты. По предварительной версии правоохранителей, у полковника случился сердечный приступ. Признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.
М.Чопику было 65 лет. Кроме руководства военной кафедрой университета, он еще был генерал-лейтенантом Украинского реестрового казачества.
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