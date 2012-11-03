На Луганщине Lanos протаранил КамАЗ: погибли люди
12:44, 03 ноября 2012Разное
2404 0
В районе города Брянка произошло столкновение автомобиля Daewoo Lanos с грузовиком КамАЗ, стоявший на обочине.
В результате ДТП два человека погибли
В результате ДТП два человека погибли, сообщает пресс-служба МЧС.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.
На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения, ГАИ и медики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter