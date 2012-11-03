На Луганщине Lanos протаранил КамАЗ: погибли люди

12:44, 03 ноября 2012
Разное
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В районе города Брянка произошло столкновение автомобиля Daewoo Lanos с грузовиком КамАЗ, стоявший на обочине.

В результате ДТП два человека погибли

В результате ДТП два человека погибли, сообщает пресс-служба МЧС.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения, ГАИ и медики.

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