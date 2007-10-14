Взрыв газа в Днепропетровске: родственники разыскивают 20 человек

В результате взрыва бытового газа 13 октября в микрорайоне Победа Днепропетровска погибли 9 человек (из них 1 ребенок), 23 человека пострадали (из них 6 детей), 16 человек госпитализированы в медицинские учреждения города.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва повреждены 10 домов, из них полностью разрушен 3-й подъезд 10-этажного 4-подъездного жилого дома №127 по улице Мандриковской, остальные 3 подъезда повреждены. Ударной волной были повреждены еще 7 частных одноэтажных и 2 многоэтажных дома.

В розыске по заявлениям родственников находятся 20 человек.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 270 человек и 37 единиц специальной и инженерной техники МЧС, горноспасательных служб Минуглепрома, коммунальных служб области и города.

Во исполнение решений специальной Правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, на месте происшествия создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с первым заместителем министра МЧС Владимиром АНТОНЦОМ.

На ликвидацию последствий аварии из резервного фонда госбюджета выделены 5 млн. грн., из областного бюджета - 1 млн. грн., из городского бюджета - 3,5 млн. грн.