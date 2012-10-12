20 человек в масках разгромили гей-клуб в Москве

05:46, 12 октября 2012
Разное
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Неизвестные в масках совершили 11 октября нападение на гей-клуб в Москве.

Нападавшие были вооружены пистолетом и газовыми баллончиками.

Погром произошел в клубе недалеко от станции метро Лубянка, во время празднования Международного дня Coming Out (дня открытого заявления о своей сексуальной ориентации). В клубе находились около семидесяти человек.

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По словам зампредседателя "Радужной ассоциации", которая организовала вечер, в нападении участвовали около двадцати человек в черных капюшонах и хирургических масках. Нападавшие, угрожая пистолетом, приказали бармену лечь на пол и начали бить бутылки в баре, затем устроили погром в зале, перевернув столы и стулья и избив ногами нескольких гостей. Это длилось около двух минут, после чего гомофобы скрылись.

Пострадавшим была оказана первая помощь, два человека были госпитализированы. На месте происшествия работает полиция.

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