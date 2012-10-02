ВР предлагает сажать за пропаганду гомосексуализма

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 289 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается путем внесения изменений в законы «О защите общественной морали», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «Об издательском деле» и Уголовный кодекс запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрета.

Также предлагается установить ответственность за действия, которые пропагандируют отношения сексуального характера лиц одного пола, злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использования телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.

В соответствии с законопроектом ввоз в Украину товаров, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, гомосексуализм карается штрафом до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет с конфискацией товаров.

Те же действия, касающиеся кино- и видеопродукции, пропагандирующей гомосексуализм, караются штрафом от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 5 лет с конфискацией кино- и видеопродукции.