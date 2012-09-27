ГАИ предостерегает инициаторов уличных гонок памяти погибшего

Госавтоинспекция столицы обращается к участникам запланированных на ночь пятницы уличных гонок памяти погибшего Сергея Чекашкина, учесть то, что подобные мероприятия, если на их проведение нет разрешения, являются незаконными.

Об этом УНИАН сообщили в УГАИ Киева.

В Госавтоинспекции отметили, что такие правонарушения, а именно – препятствование движению транспортных средств, в соответствии с частью 3 статьи 122 Административного кодекса Украины, наказываются штрафом в размере от 525 до 680 гривень. Если же движение транспортных средств вообще будет заблокировано, то тогда в соответствии со статьей 279 Уголовного кодекса Украины уже наступает уголовная ответственность, которая предусматривает не только штрафные санкции, но и ограничении свободы на срок до трех лет.

С учетом всего перечисленного, управление ГАИ Киева предостерегает как организаторов, так и участников незаконных уличных гонок отказаться от таких незаконных действий.

Вместо этого УГАИ советует провести такие гонки в рамках закона, например на спорткомплексе «Чайка», где все желающие смогут помериться силами своих транспортных средств, не создавая опасности для других участников дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября поздно вечером в Киеве во время нелегальных автогонок погиб Сергей Чекашкин, директор департамента финансовой политики Министерства экономического развития и торговли Украины. Кроме него, погибли еще два человека.

По сообщению очевидцев, автогонки проходили на улице Бажана в Киеве, сразу за Южным мостом.