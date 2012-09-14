Укравтопром: собирать деньги с россиян - неудачная идея

Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», переданном УНИАН.

В «УкрАвтопроме» отмечают, что в РФ посредством отдельного федерального закона и тщательно проработанного постановления правительства была внедрена комплексная система утилизации транспортных средств, благодаря которой установлены дополнительные стимулы для развития внутреннего автомобильного производства. «Внедрение утилизационного сбора создало дополнительный барьер для импорта готовых транспортных средств из других стран. При этом автопроизводители, работающие на территории России, получили возможность не платить утилизационный сбор, взяв на себя обязательства по утилизации производимых ими автомобилей», - говорится в сообщении «УкрАвтопрома».

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В Ассоциации напоминают, что в последние недели украинское правительство широко декларировало намерение ввести в нашей стране меры, аналогичные российским, т.е. ввести утилизационный сбор на транспортные средства. «Постановление же № 843 не вводит никаких налогов или сборов, а только устанавливает нечеткое требование к лицам, которые ввозят транспортные средства (причем только из России, а не из всех стран!), обеспечить утилизацию транспортных средств после снятия их с эксплуатации или заключить договоры с другими лицами на организацию такой утилизации. Фактически это требование никого ни к чему особо не обязывает, ведь для российских производителей не будет ничего сложного в том, чтобы подписать договоры с украинскими юридическими лицами на утилизацию когда-то в будущем ввозимых сейчас автомобилей, даже по предельным ценам, задекларированным в постановлении», - отмечают в «УкрАвтопроме».

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В Ассоциации считают, что альтернативой постановлению № 843 должно стать принятие специального закона Украины об утилизации транспортных средств, который будет предусматривать взимание утилизационного сбора со всех импортируемых в Украину транспортных средств, вне зависимости от страны происхождения.