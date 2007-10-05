На трассе Марьинка-Старомлиновка лоб в лоб стокнулись ВАЗа: 3 погибших

В Донецкой области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще двое травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной госавтоинспекции, утром 5 октября на автодороге Марьинка - Старомлиновка произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-21099 и ВАЗ-2101. В результате столкновения оба автомобиля загорелись, а автомобиль ВАЗ-21099 еще и перевернулся.

Жертвами катастрофы стали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21099, а также пассажир ВАЗ-2101. Обстоятельства ДТП расследуются.

В ГАИ также сообщили, что всего с начала года на дорогах области совершено более 5,5 тыс. ДТП, в которых 516 человек погибли, а 6 885 человек были травмированы.