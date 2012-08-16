Пенсионный фонд шикует: там купят принтеры на 7 миллионов

За 20 лет Независимости можно было бы привыкнуть к разбазариванию государственных средств истинными патриотами Украины – госчинушами, но все никак не получается. Особенно эта их «черта характера» раздражает в тяжелые времена, которые, если говорить откровенно, не пришли в страну недавно, с кризисом, а продолжаются со времени обретения ею суверенитета – независимо от смен действующих лиц во власти. Добравшись до кормушки, свой аппетит никто из них укротить не желает. И хотя видов «корма» не перечесть, в нашем случае речь пойдет о госзакупках. Все вроде бы делается открыто – необходимость траты аргументируется, затем следует тендер и покупка. Вот только «серыми» остаются результаты последней: почему заявленная цена не соответствует действительной, как товар переходит в разряд «частной собственности» из собственности государственной – короче, куда деваются деньги налогоплательщиков?

Сейчас, когда Украина находится в прямом смысле слова у черты, такие действия не могут остаться незамеченными. К примеру, Пенсионный фонд решил закупить, ни много ни мало, 111 принтеров за 6,6 млн грн. То есть, по 60 тысяч грн каждый. Свой шаг Фонд поясняет 10-летней изношенностью парка техники. Дескать, работа стопорится. Чтобы она шла «в ногу со временем», для закупки выбраны суперустройства OKI Microline MX - 1100 CRB. Победителем торгов определено ООО «БМС Консалтинг» - компания специализируется на поставке компьютерного оборудования, разработке и реализации IT-проектов, в частности, для органов государственного управления. Причем компания эта ранее фигурировала в отчетах ГлавКРУ, связанных с проверками злоупотреблений при использовании бюджетных средств.

Но поставщик оборудования в данном случае не столь важен. С учетом непростой экономической ситуации в стране, Пенсионный Фонд мог бы приобрести и более скромное оборудование: на украинском рынке без проблем можно найти принтеры по гораздо меньшей цене – от 1,5 тыс. грн.

Кстати, Кабинет министров в июне увеличил дефицит бюджета Фонда на текущий год с 9,7 млрд грн до 15,3 млрд грн! Так неужели почти 7 млн грн не играют никакой роли при таком безденежье? Учитывая минимальную пенсию почти в 1000 грн., на «принтерные» деньги смогли бы месяц прожить 7 тысяч ее получателей!

Я не против модернизации Украины, но с трудом верится, что суперпринтеры помогут ПФ совершить прорыв в качестве и удобстве обслуживания пенсионеров. А, самое печальное, упомянутая госзакупка – лишь капля в море манипуляций с государственными деньгами.

Нана Черная