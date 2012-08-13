Google придумал, как наказывать «пиратов»

Как передает Экономическая правда со ссылкой на CyberSecurity, в блоге Google появилась запись о том, что компания разворачивает новые меры, предусматривающие наказание сайтов, которые получают очень большое количество жалоб от правообладателей.

Согласно сообщению, в систему рейтинговой ранжировки был прибавлен новый параметр, своеобразная «антипиратская мера», которая предусматривает учет жалоб от правообладателей.

С каждой новой жалобой, которая должна в дальнейшем подтвердиться, рейтинг сайта будет снижаться и его место в поисковых результатах опускаться все ниже и ниже, снижая объем входного трафика на ресурс-нарушитель.

Аналитики говорят, что для многих пользователей поисковик Google стал одним из инструментов поиска нелицензионного контента, за что в прошлом Google получал массу упреков в пособничестве пиратам.

Однако за последние годы интернет-компания делает все больше для очистки своего поискового индекса от пиратских материалов.

В сообщении Google говорится, что данный шаг не следует рассматривать как желание компании стать «копирайт-полицейским», но здесь следует видеть желание компании стать «законопослушным» и «легитимным» поисковиком.

«Эта процедура изменения рейтинга должна легитимизовать и повысить качество поиска», - отмечается в сообщении Google.

Как объяснили в компании, сегодняшний шаг не значит, что поисковый индекс будет постепенно вычищать от ссылок на mp3 и видео, но он значит, что поставщикам лицензионного контента будет даваться приоритет.

«Впервые мы объявили нашу антипиратскую программу еще два года тому назад. С тех пор мы получаем все больше данных от правообладателей о случаях нарушения контента. Иначе говоря, сейчас мы получаем в месяц запросов на удаление больше, чем за весь 2009 год. За последние 30 дней пересмотр рейтинга коснулся 4,3 млн. сайтов», - отметили в компании.

Сами правообладатели аплодируют шагу Google.

«Это цивилизованный шаг. Музыкальная индустрия уже давно призывала Google к подобному движению. Учитывая доминирование Google в сети, факт того, что пользователи увидят на первой странице поиска, придает решающее значение», - отметила Кэрри Шерман, генеральный директор Recording Industry Association of America.