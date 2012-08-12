Сегодня ночью прольется «звездный дождь»

12:59, 12 августа 2012
Разное
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Астрономы ожидают в ночь с воскресенья на понедельник, 12 августа, «звездный дождь», который будет виден в Северном полушарии.

Метеоритный дождь увидят жители Северного полушария

Ученые утверждают, что можно будет наблюдать в среднем около ста небесных вспышек в течение одного часа в районе созвездия Персея, передает BBC Україна.

В настоящее время Земля проходит через облако космической пыли и мелких частиц, оставшихся от пролетевшей кометы. Они и создают этот «звездный дождь», попадая в земную атмосферу.

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