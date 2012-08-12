Сегодня ночью прольется «звездный дождь»

Ученые утверждают, что можно будет наблюдать в среднем около ста небесных вспышек в течение одного часа в районе созвездия Персея, передает BBC Україна.

В настоящее время Земля проходит через облако космической пыли и мелких частиц, оставшихся от пролетевшей кометы. Они и создают этот «звездный дождь», попадая в земную атмосферу.