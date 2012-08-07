В лимане рыбак выловил сетями гранатомет

Во время рыбного промысла в Хаджибеевском лимане, что на северной окраине Одессы, в сети местного рыбака вместе с рыбой попался гранатомет, сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Одессит отвез оружие в ближайшее отделение милиции.

Сотрудниками Раздельнянского РОВД гранатомет направлен на экспертизу, уточнили в милиции.