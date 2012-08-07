В лимане рыбак выловил сетями гранатомет
14:52, 07 августа 2012Разное
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Одессит отвез оружие в ближайшее отделение милиции.
В сети местного рыбака вместе с рыбой попался гранатомет
Во время рыбного промысла в Хаджибеевском лимане, что на северной окраине Одессы, в сети местного рыбака вместе с рыбой попался гранатомет, сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.
Одессит отвез оружие в ближайшее отделение милиции.
Сотрудниками Раздельнянского РОВД гранатомет направлен на экспертизу, уточнили в милиции.
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