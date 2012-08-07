Со дна Черного моря подняли старинный якорь (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, находку обнаружил в июле текущего года дайвер-краевед Виктор Колобов. Якорь находился на малой глубине в прибрежной зоне садового общества «Ветеран» и мешал движению прогулочных катеров.

Городским головой совместно со Службой гражданской защиты Ильичевска главного территориального управления МЧС в Одесской области было принято решение провести операцию по поднятию якоря. По просьбе администрации города, практическое выполнение работ взял на себя Ильичевский порт. Научным консультантом работ выступил доктор исторических наук Игорь Сапожников. Для выполнения подъемных работ Ильичевский порт задействовал буксир «Бригадир» и Плавкран СПК 90 грузоподъемностью 100 тонн.

«После расчистки на Ильичевском судоремонтном заводе на якоре не обнаружено какого-либо заводского клейма, что не позволяет пока точно датировать эту неординарную находку. Но судя по конструктивным особенностям, можно допустить, что ее возраст может составлять ориентировочно от 160 до 100 лет», – отметил И.Сапожников.

Планируется, что якорь «адмиралтейского типа» длиной 4 м, шириной 3 м и весом около 5 тонн будет тщательным образом изучен и временно выставлен на всеобщий обзор горожан в Приморском парке Ильичевска. Планируется, что якорь будет установлен на смотровой площадке новой городской лестницы.