Мужчина в наушниках попал под поезд
3 августа в Кременчуге (Полтавская область) на железнодорожном переезде возле Крюковского вагоностроительного завода грузовой поезд насмерть сбил 25-летнего кременчужанина.
Об этом журналистам сообщил пресс-офицер линейного отдела милиции на станции Кременчуг Игорь Гольцов.
По его словам, грузовой поезд ехал со стороны станции Бурты в строну Полтавы. На переезде был опущен шлагбаум, работала световая сигнализация, дежурная по переезду контролировала ситуацию.
«Когда поезд приблизился к переезду, на него вышел мужчина в наушниках. Ему все кричали об опасности, но он этого так и не услышал. Дежурная по переезду свистела в свисток и кричала. Машинист применил экстренное торможение. Но поезд не так быстро остановить. От удара мужчину откинуло на 30 метров. Он скончался на месте», -сказал И.Гольцов.
Медики констатировали, что мужчина получил политравму не совместимую с жизнью. Труп мужчины направлен в морг.