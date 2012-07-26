В центре Днепропетровска «Мерседес» врезался в «Жигули»: трое пострадавших
16:26, 26 июля 2012Разное
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Сегодня около 10.00 в центре Днепропетровска автомобиль «Мерседес» на большой скорости врезался в «Жигули», в результате чего второе авто перевернулось.
Водитель скрылся с места ДТП
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Днепропетровской области, водитель «Мерседеса» скрылся с места ДТП.
В результате аварии в областную больницу им. Мечникова госпитализировано трех пострадавших – двух женщин и мужчину. Двое травмированных находятся в реанимации.
«Мерседес» найден через два часа после ДТП за два квартала от места происшествия.
По информации ГАИ, владелец «Мерседеса» установлен, однако в момент аварии за рулем машины был другой мужчина, который разыскивается.
По данным ГАИ, виновником аварии был именно водитель «Мерседеса».
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