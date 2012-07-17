СМИ: Авто с помощниками Близнюка насмерть сбило двух велосипедистов

На границе Ривененской и Житомирской областей попал в ДТП автомобиль с чиновниками Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в результате аварии погибли два человека, трое пассажиров пострадали, сообщает ТСН.

В сообщении сказано, что, по предварительной информации, водитель правительственной "Тойоты" врезался в отбойник, машина перевернулась и раздавила двух велосипедистов на полосе встречного движения.

"Жители города Корца погибли на месте происшествия, автомобиль "Тойота" пытался избежать столкновения, однако, не справившись с управлением, допустил столкновение с ограждением, перевернулся, в результате чего пассажиры авто получили телесные повреждения", - сообщил прокурор Корецкого района Алексей Парфенюк.

Трое пострадавших пассажиров "Тойоты" были доставлены в реанимацию, а на выходных их перевезли в Киев.

ТСН сообщает, что правоохранители пока отказываются комментировать информацию о ДТП. Между тем родные обоих погибших крайне недовольны поведением милиционеров. Они уверяют, что правоохранители скрывают от них всю информацию о ДТП.

ТСН в самом министерстве факт ДТП подтвердили и сообщили, что в машине были директор департамента министерства и помощник министра. В министерстве также выразили соболезнования родственникам погибших, однако от каких-либо комментариев до окончания следствия воздержались.